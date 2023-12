"Błędne koło przemocy" rujnuje wizerunek Szwecji. "Dzieci w swoich plecakach zamiast książek noszą narkotyki"

Szwecja od wielu lat była postrzegana jako kraj wyjątkowo bezpieczny. Być może jeden z najbezpieczniejszych na świecie. I ten wizerunek się rozpada - mówi w rozmowie z BBC ekspertka do spraw przestępczości Klara Hradilova-Selin. W ostatnich latach strzelaniny i zamachy bombowe stały się chlebem powszednim w tym skandynawskim kraju. Do tej pory lokalne gangi nękały głównie największe miasta, teraz przemoc rozprzestrzenia się także na spokojniejsze przedmieścia i miasteczka.

W sierpniu w miejscowym lesie znaleziono zwłoki 14-letniego chłopca, a od stycznia doszło tam do kilku strzelanin i zamachów bombowych, których celem były domy i mieszkania - pisze BBC.

- To okropne. Budziły nas eksplozje w okolicy. To jest przerażające - powiedziała w rozmowie z brytyjską stacją 42-letnia Anna Petterson, matka trójki dzieci, która mieszka w Upplands-Bro.

Fala przemocy

Szwecja na przestrzeni ostatnich lat stała się europejskim ogniskiem strzelanin i zamachów bombowych związanych z gangami. BBC zwraca uwagę, że w ostatnim czasie przemoc wylała się poza biedne dzielnice miast, gdzie zwykle dochodziło do ataków.

Według policji jednym z powodów jest to, że członkowie gangów coraz częściej biorą na cel krewnych swoich wrogów. Śledczy podejrzewają też, że część ostatnich aktów przemocy zorganizowali przywódcy przestępczy z innych państw, w tym z Turcji i Serbii.

W 2023 roku w strzelaninach w Szwecji zginęło już ponad 50 osób, doszło również do ponad 140 eksplozji. W ubiegłym roku w wyniku przemocy z użyciem broni zginęło ponad 60 osób - najwięcej w historii tego kraju.

- To, co zaczęło się od przemocy między młodymi gangami pragnącymi bronić swojego terytorium, przerodziło się w błędne koło handlu bronią i przemocy z użyciem broni - wyjaśnia Nils Duquet, badacz broni palnej pracujący we Flamandzkim Instytucie Pokoju w Brukseli. - Członkowie gangów również dojrzeli i nie są już tylko ulicznymi kryminalistami, ale często są powiązani z przestępcami wyższego szczebla - dodaje ekspert.