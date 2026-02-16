Logo strona główna
Świat

Lawina zeszła na tory, pociąg się wykoleił. Są ranni

Wykolejenie pociągu na linii między Goppenstein a Hohtenn w Szwajcarii
Lawiny w Alpach. Są ofiary śmiertelne
Źródło: Reuters
W pobliżu miejscowości Goppenstein w południowej części Alp Szwajcarskich wykoleił się pociąg, którym podróżowało prawie 30 osób - poinformowała lokalna policja. W zdarzeniu rannych zostało pięć osób.

Jak przekazała policja kantonu Valais, do wypadku doszło na linii między Goppenstein a Hohtenn około godziny 7 rano. "W chwili zdarzenia w pociągu znajdowało się 29 osób. Według aktualnych informacji pięć osób zostało rannych. Jedna osoba została przewieziona do szpitala" - czytamy.

Dodano też, że pozostali ranni zostali opatrzeni na miejscu przez służby ratunkowe i nie wymagali hospitalizacji.

Wykolejenie pociągu na linii między Goppenstein a Hohtenn w Szwajcarii
Wykolejenie pociągu na linii między Goppenstein a Hohtenn w Szwajcarii
Źródło: Policja kantonu Valais

Według wstępnych ustaleń - jak poinformowała policja - na krótko przed przejazdem pociągu na tory zeszła lawina. Duże masy śniegu są widoczne na załączonym w komunikacie prasowym zdjęciu, które przestawia wykolejony skład.

"Prokuratura wszczęła śledztwo w celu ustalenia dokładnych okoliczności wypadku" - dodano.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Odnaleziono ciało turysty, który zaginął na Orlej Perci

Odnaleziono ciało turysty, który zaginął na Orlej Perci

METEO
Lawina porwała narciarzy. Troje nie przeżyło

Lawina porwała narciarzy. Troje nie przeżyło

METEO

Trudne warunki pogodowe

Wcześniej Szwajcarskie Koleje Federalne (SBB) poinformowały, że ruch kolejowy "jest wstrzymany między Goppenstein a Brig" i taka sytuacja ma potrwać co najmniej do wtorku rano.

Media przypominają również, że szwajcarskie służby już w zeszłym tygodniu ostrzegały, że w Valais w związku z intensywnymi opadami śniegu i silnymi wiatrami istnieje duże ryzyko wystąpienia lawin.

Jedna z nich zeszła 12 lutego w Goppenstein, powodując utrudnienia w ruchu kolejowym i drogowym. Lokalna policja opublikowała wówczas w mediach społecznościowych zdjęcie tunelu zablokowanego przez śnieg.

Zdjęcie z 12 lutego 2026 roku
Lawina zablokowała tunel w Goppenstein
Źródło: X.com/@PoliceValais

Opracowała Kamila Grenczyn/ads

Źródło: tvn24.pl, PAP, Swissinfo

Źródło zdjęcia głównego: Policja kantonu Valais

Szwajcaria Kolej pociągi Wypadek Wypadki
