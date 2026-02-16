Lawina zeszła na tory, pociąg się wykoleił. Są ranni

Lawiny w Alpach. Są ofiary śmiertelne Źródło: Reuters

Jak przekazała policja kantonu Valais, do wypadku doszło na linii między Goppenstein a Hohtenn około godziny 7 rano. "W chwili zdarzenia w pociągu znajdowało się 29 osób. Według aktualnych informacji pięć osób zostało rannych. Jedna osoba została przewieziona do szpitala" - czytamy.

Dodano też, że pozostali ranni zostali opatrzeni na miejscu przez służby ratunkowe i nie wymagali hospitalizacji.

Według wstępnych ustaleń - jak poinformowała policja - na krótko przed przejazdem pociągu na tory zeszła lawina. Duże masy śniegu są widoczne na załączonym w komunikacie prasowym zdjęciu, które przestawia wykolejony skład.

"Prokuratura wszczęła śledztwo w celu ustalenia dokładnych okoliczności wypadku" - dodano.

Trudne warunki pogodowe

Wcześniej Szwajcarskie Koleje Federalne (SBB) poinformowały, że ruch kolejowy "jest wstrzymany między Goppenstein a Brig" i taka sytuacja ma potrwać co najmniej do wtorku rano.

Media przypominają również, że szwajcarskie służby już w zeszłym tygodniu ostrzegały, że w Valais w związku z intensywnymi opadami śniegu i silnymi wiatrami istnieje duże ryzyko wystąpienia lawin.

Jedna z nich zeszła 12 lutego w Goppenstein, powodując utrudnienia w ruchu kolejowym i drogowym. Lokalna policja opublikowała wówczas w mediach społecznościowych zdjęcie tunelu zablokowanego przez śnieg.

