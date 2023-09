Sześć rzeczy, które warto wiedzieć 23 września

W Katowicach doszło do ataku na polityka Koalicji Obywatelskiej. Komisja Europejska domaga się odpowiedzi na wszystkie pytania w sprawie afery wizowej. Z kolei Jarosław Kaczyński ostro krytykuje film "Zielona granica". Oto pięć rzeczy, które warto dziś wiedzieć.

1. Początek astronomicznej jesieni

W sobotę o godz. 8:50 pozycja Słońca znajdzie się w tzw. punkcie Wagi, co definiuje początek astronomicznej jesieni. O tej porze roku będzie można zobaczyć m.in. częściowe zaćmienie Księżyca, roje meteorów i zakrycie planety Wenus przez Księżyc.

Jesień astronomiczna potrwa do 22 grudnia do godz. 4.27, kiedy to ustąpi astronomicznej zimie.