Orędzie Hołowni, wstrząsy na Islandii, Neymar oskarżany

1. Hołownia wygłosi orędzie

Hołownia mówił też o swoim spotkaniu z prezydentem, które jest zaplanowane na piątek. - Przede wszystkim chcę panu prezydentowi się przedstawić w nowej roli. Spotykaliśmy się wcześniej, ale uważam, że nowy marszałek Sejmu powinien się spotkać, uzgodnić priorytety. Ale też powtórzę panu prezydentowi to, co powiedziałem w pierwszym przemówieniu jako marszałek Sejmu. Ja jestem, pełniąc tę funkcję, czytelnym znakiem, że istnieje w tej izbie większość zdolna wyłonić rząd, skoro wyłoniła marszałka Sejmu - powiedział.

2. Zmiana na stanowisku szefa Kancelarii Sejmu

3. Oddalony wniosek o wypłatę pieniędzy z polisy OC sprawcy wypadku na A1

Towarzystwo oddaliło wniosek o wypłatę środków, bo - jak tłumaczy w piśmie skierowanym do pełnomocnika poszkodowanych - taką decyzję trzeba podjąć, jeżeli "nie można ustalić winy któregokolwiek z uczestników kolizji". - To skandaliczna decyzja - grzmi mecenas Łukasz Kowalski, pełnomocnik bliskich rodziny, która zginęła w wypadku.

4. Biden spotkał się z Xi Jinpingiem

- Wznawiamy bezpośrednie kontakty między wojskami, które jak wiecie zostały zerwane i to było martwiące, bo tak dochodzi do wypadków i nieporozumień - powiedział Biden podczas konferencji prasowej w posiadłości Filoli pod San Francisco. Odniósł się do zerwania wojskowych kontaktów przez Chiny po wizycie ówczesnej spikerki Izby Reprezentantów na Tajwanie w sierpniu 2022 r. Jest to główny konkretny rezultat środowego szczytu w Kalifornii. Biden powiedział, że najważniejszym jego celem jest, by rywalizacja obu państw nie przerodziła się w konflikt.