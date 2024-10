Szef NATO z "przesłaniem do Władimira Putina"

Szef NATO Mark Rutte przemawiał w poniedziałek w Clay Barracks, amerykańskiej bazie w Wiesbaden, w której mieścić się będzie nowa kwatera główna koordynacji pomocy dla Ukrainy (NSATU). "Posunięcie to jest powszechnie postrzegane jako próba zabezpieczenia mechanizmu pomocowego przed możliwym powrotem do Białego Domu krytyka NATO, Donalda Trumpa" - oceniła agencja Reutera.

Rutte: utrzymamy wsparcie dla Ukrainy

- Przesłanie do prezydenta Rosji Władimira Putina jest takie, że będziemy kontynuować wsparcie. Zrobimy co konieczne, aby nie osiągnął celu i aby to Ukraina zwyciężyła - dodał.