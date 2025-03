Sekretarz generalny NATO zastrzegł, że nie może zdradzić szczegółów tych rozmów. Przyznał jedynie, że zaapelował do Zełenskiego, aby naprawił swoją relację z amerykańskim prezydentem i jego rządem, a spotkanie w Białym Domu określił mianem "niefortunnego". - Powiedziałem mu: musimy pozostać razem: USA, Ukraina i Europa, aby doprowadzić Ukrainę do trwałego pokoju - powiedział Rutte w BBC.

Sekretarz generalny Sojuszu dodał, że wyraźnie powiedział Zełenskiemu, że "należy uszanować to, co Trump do tej pory zrobił dla Ukrainy", bo to właśnie za pierwszej administracji republikanina, w 2019 r., USA zgodziły się na dostarczenie Ukrainie przeciwpancernych systemów rakietowych Javelin, co pomogło Ukrainie w walce z siłami rosyjskimi.