"Finlandia nie zamyka swoich drzwi przed NATO"

Sekretarz generalny NATO przybył w poniedziałek do Helsinek na pierwsze w historii spotkanie Rady Północnoatlantyckiej w Finlandii. Liczący 5,5 mln mieszkańców kraj nie należy do NATO, ale od połowy lat 90. realizuje silne partnerstwo z Sojuszem Północnoatlantyckim, uczestnicząc m.in. we wspólnych ćwiczeniach wojskowych.