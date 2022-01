Szef komisji wywiadu Izby Reprezentantów Kongresu USA o inwazji Rosji na Ukrainę: bardzo prawdopodobna

- Boję się, że inwazja Putina jest bardzo prawdopodobna. Mówiąc szczerze wciąż nie rozumiem jego pełnej motywacji, dlaczego teraz to robi, ale z pewnością wydaje się zdeterminowany, chyba że go od tego odwiedziemy. Myślę, że odstraszyć mogą go tylko sankcje na poziomie, którego Rosja jeszcze nie widziała i to jest właśnie to, czym musimy się zajmować z naszymi sojusznikami - powiedział szef komisji wywiadu Izby Reprezentantów USA Adam Schiff w niedzielę na antenie telewizji CBS pytany o to, czy planowane rozmowy dyplomatyczne są tylko zasłoną dymną Moskwy przed zaplanowanym natarciem.