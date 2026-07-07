Świat Wołodymyr Zełenski o rakietach do Patriotów. "Palący temat" Oprac. Kuba Koprzywa |

Zełenski o rakietach do systemów Patriot Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Filip Singer/EPA/PAP

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Szef NATO Mark Rutte powitał prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na szczycie NATO w Ankarze. Poczas wspólnej konferencji prasowej Rutte mówił, że "niesamowite" jest to, co w ostatnich miesiącach robi ukraińska armia w walce z Rosją.

- Odnosicie wielkie sukcesy w atakowaniu rosyjskiej infrastruktury energetycznej i systemów obronnych głęboko na terytorium Rosji - mówił. Rutte. Ocenił też, że Sojusz musi wraz z Ukrainą pracować nad obroną przeciwlotniczą.

Wołodymyr Zełenski o rakietach do systemów Patriot

Zełenski podziękował Ruttemu za przyjęcie go na szczycie i prezydentowi Turcji Recepowi Tayyipowi Erdoganowi za zaproszenie. - To, co jest ważne dzisiaj, to żeby tak szybko, jak to możliwe, dostać jak najwięcej rakiet do systemów Patriot - powiedział. - To jest rzecz dla nas najważniejsza - dodał.

Wołodymyr Zełenski, Mark Rutte Źródło zdjęcia: Filip Singer/EPA/PAP

Zełenski powiedział, że Ukraińcy rozmawiają o rakietach nie tylko z Amerykanami, ale też z innymi partnerami, "którzy mają podobne możliwości". - Bardzo tego potrzebujemy i to jest temat palący dla nas - podkreślił.

Donald Trump pojawił się na szczycie NATO

Na szczycie w Ankarze pojawił się już też prezydent USA. Donald Trump we wtorek ma w planach spotkanie z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem. Według dziennika "New York Times", powołującego się na czterech wysokich rangą urzędników, oczekuje się, iż Trump oznajmi Erdoganowi, że jest gotowy zezwolić Turcji na powrót do programu myśliwców stealth F-35. Amerykański prezydent następnie będzie uczestniczył w uroczystej kolacji dla szefów państw i rządów wraz z małżonkami.

Przy okazji szczytu NATO w Ankarze Trump ma spotkać się także z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Wysoki rangą przedstawiciel amerykańskiej administracji, pytany o cel spotkania z Zełenskim, odparł, że Trump chce rozmawiać o zakończeniu wojny, którą uznał za swój wieloletni priorytet.

Donald Trump przyleciał na szczyt NATO w Ankarze Źródło: TVN24, Reuters

Polska delegacja na szczycie NATO w Ankarze

Do Turcji po południu przyleciał także prezydent Karol Nawrocki. Polski prezydent ma w środę spotkać się z prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem. Później Nawrocki będzie rozmawiał z przedstawicielami mediów. Prezydencka małżonka - Marta Nawrocka - w środę o 11.40 weźmie udział w spotkaniu współmałżonków głów państw i szefów rządów przy Okrągłym Stole pt. "Dzieci, technologie i bezpieczeństwo: ochrona przyszłego pokolenia".

Głównym punktem szczytu będzie środowe posiedzenie Rady Północnoatlantyckiej z udziałem głów państw Sojuszu i szefów rządów, przewidziane na 11.15 czasu lokalnego.

Polska delegacja z Karolem Nawrockim przyleciała do Ankary na szczyt NATO Źródło: TVN24

Poza parą prezydencką w polskiej delegacji są również wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz oraz wicepremier, szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. W miniony piątek podczas wspólnej konferencji wicepremierowie mówili, że celem szczytu będzie pokazanie jedności NATO. Ponadto szef polskiej dyplomacji poinformował, że Rada Ministrów uchwaliła stanowisko na szczyt Sojuszu, które przekazano prezydentowi. Sikorski zaznaczył, że w sprawach bezpieczeństwa wszystkie siły polityczne mówią i działają jednym głosem

W dniach 7-8 lipca w Ankarze odbywa się szczyt NATO z udziałem przywódców 32 państw członkowskich oraz przedstawicieli państw regionu Zatoki Perskiej i Azji-Pacyfiku. Według nieoficjalnych informacji, przywódcy krajów NATO, w tym prezydent USA Donald Trump, mają potwierdzić w Ankarze "niezłomne zobowiązanie" do zbiorowej obrony w ramach artykułu 5. Traktatu Północnoatlantyckiego. To najważniejszy zapis traktatu, stanowiący, że zbrojny atak na jednego lub więcej członków organizacji będzie traktowany jak atak na wszystkich.