Kuluarowe doniesienia ze szczytu. Co Macron powiedział Johnsonowi?

Na pierwszy plan drugiego dnia szczytu G7 w Kornwalii wysunął się brexit. Podczas sobotnich rozmów kuluarowych w sprawie relacji handlowych z Irlandią Północną Boris Johnson apelował o pragmatyzm i gotowość do kompromisu. Tymczasem prezydent Emmanuel Macron zwrócił się do premiera Wielkiej Brytanii o przestrzeganie porozumienia brexitowego - donosi agencja Reutera. - Macron powiedział Johnsonowi, że konieczne jest zresetowanie stosunków francusko-brytyjskich - przekazał agencji pragnący zachować anonimowość wysoki urzędnik. Doniesieniom tym zaprzeczył jednak rzecznik Johnsona.

Rozpoczęty w piątek trzydniowy szczyt przywódców siedmiu najbogatszych i najbardziej uprzemysłowionych krajów świata odbywający się w miejscowości Carbis Bay w brytyjskiej Kornwalii jest poświęcony przede wszystkim sprawom globalnym. "Dla gospodarza spotkania, brytyjskiego premiera Borisa Johnsona jest to zarazem okazja dla przedstawienia swego stanowiska w sprawie regulacji dotyczących polityki handlowej w odniesieniu do Irlandii Północnej" - wskazuje agencja Reutera.

Podczas sobotnich rozmów z przywódcami Francji, Niemiec i Unii Europejskiej w sprawie pobrexitowych relacji z Irlandią Północną Boris Johnson apelował o pragmatyzm i gotowość do kompromisu - przekazał rzecznik brytyjskiego premiera.

"Konieczne zresetowanie stosunków"

Od czasu zakończenia procesu brexitu i oficjalnego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej pod koniec zeszłego roku, stosunki Londynu z blokiem, a zwłaszcza z Francją, uległy znacznemu pogorszeniu. Najgłośniejszym krytykiem konserwatywnego rządu Johnsona w kwestii jego dążenia do zmienienia niewygodnych dla Brytyjczyków zapisów umowy brexitowej stał się prezydent Emmanuel Macron. Chodzi przede wszystkim o regulacje celne obejmujące Irlandię Północną, która graniczy na lądzie z wchodzącą w skład UE Republiką Irlandii, i wyznaczenia granicy celnej ze Wspólnotą na morzu.

Jak podała w sobotę agencja Reutera, podczas kuluarowego spotkania na szczycie G7 Macron powiedział Johnsonowi, że Wielka Brytania i Francja "mają wspólne interesy, ale ich relacje poprawią się dopiero wtedy, gdy Londyn będzie honorować to, do czego się sam zobowiązał w Umowie o wyjściu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej i Euratomu".

- Prezydent [Macron - przyp. red.] powiedział Borisowi Johnsonowi, że konieczne jest zresetowanie stosunków francusko-brytyjskich - przekazał agencji pragnący zachować anonimowość wysoki urzędnik, których był tam obecny. - Może się to stać jedynie pod warunkiem, że [Johnson - red.] dotrzyma słowa złożonego Europejczykom - dodał informator. Obaj politycy mieli rozmawiać w języku angielskim.

Doniesieniom tym zaprzeczył jednak rzecznik Borisa Johnsona. - Nie tak opisałbym dzisiejsze spotkanie. Premier [Johnson - red.] i prezydent Macron zgodzili się co do potrzeby pogłębienia stosunków dwustronnych między Wielką Brytanią i Francją. Nie uzależniano tego od protokołu [w sprawie Irlandii Północnej - red.] - powiedział rzecznik Johnsona.

Johnson rozmawiał z Merkel

- Ważne, by podkreślić, że w rozmowach z Macronem i Merkel poruszono szereg kwestii. Premier (Boris Johnson) we wszystkich dyskusjach potwierdzał stanowisko Wielkiej Brytanii dotyczące protokołu ws. Irlandii Półnonej oraz podkreślał potrzebę pragmatyzmu i kompromisu ze wszystkich stron - powiedział rzecznik Downing Street.

"Obie strony muszą wdrożyć to, co zostało ustalone"

- Porozumienie Wielkopiątkowe i pokój w Irlandii są najważniejsze - oznajmiła von der Leyen po sobotnim spotkaniu z Borisem Johnsonem i szefem Rady Europejskiej Charlesem Michelem. Jak dodała, "obie strony muszą wdrożyć to, co zostało ustalone". Podkreśliła, że "27" jest całkowicie zgodna w tej kwestii.

- Premier dał jasno do zrozumienia, że Wielka Brytania jest zaangażowana w znalezienie praktycznych rozwiązań w ramach protokołu [w sprawie Irlandii Północnej - red.] - oznajmił rzecznik brytyjskiego premiera po spotkaniu Johnsona z szefową KE.

Spór o protokół w sprawie Irlandii Północnej

Wraz z końcem ubiegłego roku po upływie okresu przejściowego po brexicie, między Wielką Brytanią a Unią Europejską powstała granica celna. Ale zgodnie z protokołem w sprawie Irlandii Północnej, będącym częścią umowy o brexicie, prowincja ta pozostała w jednolitym unijnym rynku w zakresie obrotu towarami i w efekcie faktyczna granica celna powstała też między nią a pozostałą częścią Zjednoczonego Królestwa. Wobec tego towary wysyłane z Anglii, Szkocji i Walii do Irlandii Północnej powinny podlegać kontrolom.

Ponieważ brytyjski rząd ocenił, iż przedsiębiorstwa nie będą gotowe na wprowadzenie nowych procedur od 1 stycznia, ustalił z Unią Europejską, że przez pierwsze trzy miesiące będą one uproszczone, a pełne kontrole zaczną się od 1 kwietnia. Jednak w marcu jednostronnie ogłosił, że wejdą one w życie dopiero 1 października, co UE uznała za złamanie poczynionych ustaleń.