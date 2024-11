Agencja Reutera powołuje się na trzech dyplomatów, którzy mają być zaznajomieni z przebiegiem rozmów przedstawicieli grupy G20 . Źródła agencji wskazują, że zmasowany rosyjski atak lotniczy na Ukrainę , do którego doszło w czasie trwania szczytu, sprawił, że europejscy dyplomaci naciskają na zmianę uzgodnionego wcześniej podczas szczytu stanowiska.

Potrzeba "uniknięcia trwałej eksalacji"

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres powiedział na konferencji prasowej G20 w Rio, że nadal popiera wysiłki na rzecz "sprawiedliwego pokoju" na Ukrainie. - Nasze stanowisko było bardzo jasne w odniesieniu do uniknięcia trwałej eskalacji wojny na Ukrainie - powiedział.

Z kolei według prezydenta Francji Emmanuela Macrona niedzielny, zmasowany atak z powietrza, przeprowadzony przez rosyjskie wojska przeciwko Ukrainie, pokazuje, że prezydent Rosji Władimir Putin nie dąży do pokoju. Macron mówił o tym w niedzielę podczas wizyty w Argentynie . - Sadzę, że (po ataku) jest jasne, że zamiarem prezydenta Putina jest zintensyfikowanie walk - dodał. - Bez względu na swoje deklaracje, on nie chce pokoju i nie jest gotowy negocjować - dodał francuski prezydent, który nie wykluczył ponownej rozmowy z Putinem, ale tylko wtedy, gdy "kontekst" na to pozwoli.