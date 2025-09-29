Logo strona główna
Świat

"Kocioł" pod Pokrowskiem. Ilu rosyjskich żołnierzy znajdzie się w okrążeniu

rosyjscy zolnierze 03 milru
Walerij Gierasimow odwiedza strefę walk. Nagranie resortu obrony w Moskwie
Źródło: Reuters
Siły ukraińskie utworzyły kocioł w rejonie strategicznie ważnego miasta na odcinku donieckim, Pokrowska - informują media w Kijowie, powołując się na własne źródła. Zdaniem ukraińskich analityków do spraw wojskowości, w okrążeniu może znaleźć się półtora tysiąca żołnierzy rosyjskich.
Kluczowe fakty:
  • Według sztabu generalnego armii ukraińskiej w rejonie Pokrowska w ciągu doby dochodzi do 40-50 strać bojowych.
  • Na odcinku pokrowskim armia rosyjska skoncentrowała 120-tysięczne zgrupowanie żołnierzy.
  • Siły rosyjskie przerzucają w ten rejon dodatkowe oddziały.

Sytuacja na odcinku frontu w obwodzie donieckim stabilizuje się - powiedział ukraińskiej telewizji Freedom analityk do spraw wojskowości Dmytro Sniegirow. Wyjaśniał, że siły obronne Ukrainy prowadzą szereg działań kontrofensywnych, co świadczy o możliwości stworzenia operacyjnego okrążenia dla oddziałów rosyjskich, walczących na tym kierunku.

- W potencjalnym kotle może znaleźć się do półtora tysiąca rosyjskich żołnierzy - tłumaczył Sniegirow.

Sytuacja w strefie walk w Ukrainie
Sytuacja w strefie walk w Ukrainie
Źródło: Adam Ziemienowicz/PAP

Wyniki kontrofensywy

W rejonie miejscowości Dobropilla, stojącej na drodze ofensywy rosyjskiej na Pokrowsk, ukraińscy żołnierze odbili siedem wsi. Ustabilizowali także sytuację w pobliżu miasta Rodynske, które znajduje się niedaleko Pokrowska. Przez Rodynske przebiega kluczowa trasa logistyczna wojsk ukraińskich.

- To jedyna asfaltowa droga, po której siły obronne przeprowadzają rotację personelu, dowożą zapasy amunicji i ewakuują rannych - powiedział Sniegirow.

W połowie września tego roku prezydent Wołodymyr Zełenski mówił o odzyskaniu kontroli nad 170 kilometrami kwadratowymi w obwodzie donieckim od początku kontrofensywy. Media w Kijowie informują, że powierzchnia ta wzrosła obecnie do 180 kilometrów kwadratowych.

120 tysięcy rosyjskich żołnierzy

Na odcinku pokrowskim armia rosyjska skoncentrowała 120-tysięczne zgrupowanie żołnierzy - poinformował portal telewizji Freedom, powołując się na źródła w siłach ukraińskich.

Straty wroga na froncie w sierpniu tego roku sięgnęły 35 tysięcy osób - szacuje sztab generalny w Kijowie. Żołnierze armii rosyjskiej giną głównie na kierunkach pokrowskim i nowopawliwskim. Ta druga miejscowość jest położona na granicy obwodów donieckiego i dniepropietrowskiego.

Co może ukrywać Rosja? Analiza sytuacji na froncie
- Udana kontrofensywa na odcinku pokrowskim, czyli atak sił ukraińskich przeprowadzony z wyprzedzeniem, pozwoliła pokrzyżować plany Rosjan, aby przerzucić rezerwy na kierunek nowopawliwski i dokonać przełamania w głąb obwodu dniepropietrowskiego. Pokrzyżowane zostały także plany przeciwnika dotyczące rozszerzenia geograficznego teatru działań wojennych kosztem obwodu dniepropietrowskiego - podkreślił Dmytro Sniegirow.

Trzy "kotły"

Wcześniej prokremlowscy blogerzy alarmowali, że w pobliżu Pokrowska siły ukraińskie utworzyły trzy "kotły", odcinając wojskom rosyjskim drogę ucieczki. Odnosząc się do tych doniesień kijowski analityk wojskowy Dmytro Popowycz prognozował, że w okrążeniu mogą znaleźć się żołnierze 51. armii rosyjskiej, sformowanej głównie z milicji samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej, atakującej w rejonie Dobropilla i miasta Rodynske.

Rosja szykuje się do "decydującego przełomu", trwa przegrupowanie sił
- Jeśli jednostki tej armii zostaną zniszczone, wtedy cała północna strona okrążenia, które wróg próbował utworzyć wokół Pokrowska i Myrnohradu, zostanie odcięta i upadnie. Dlatego plany dotyczące otoczenia Pokrowska tej jesieni armia rosyjska będzie musiała odłożyć - wyjaśniał Popowycz. Mówił również, że jest za wcześnie, aby wyciągać ostateczne wnioski w tej sprawie, ponieważ Rosjanie przerzucili w rejon walk elitarne oddziały piechoty morskiej.

pc

Autorka/Autor: tas/akw

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: mil.ru

UkrainaRosjaAtak Rosji na UkrainęWojna w Ukrainie
