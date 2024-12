Obawy Izraela. Chodzi o arsenał z bronią chemiczną

Portal gazety "Haarec" podaje, że Izrael obawia się, że rebelianci lub proirańskie milicje przejmą syryjski arsenał z bronią chemiczną. Armia jest zdania, że jeśli uzna to zagrożenie za realne, wojsko musiałoby dokonać ataku wyprzedzającego. Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi oświadczył, że Teheran rozważy wysłanie do Syrii swoich oddziałów, jeśli władze w Damaszku zwrócą się z taką prośbą.

Niespodziewana ofensywa syryjskich rebeliantów wywołała zaniepokojenie w izraelskich kręgach wojskowych - twierdzi portal. Wywiad uważa, że podczas gdy pozycja prezydenta Baszara al-Asada słabnie pod wpływem ataków rebeliantów, Iran , przy wsparciu Rosji , wykorzystuje chaos, wysyłając do Syrii dziesiątki tysięcy bojowników.

Izrael "uważnie monitoruje wydarzenia w Syrii"

Hagari zaznaczył, że Izrael zidentyfikował transporty wysłane przez Iran do Syrii i podkreślił, że "Syria należy do Syryjczyków".

Broń chemiczna w Syrii

Według dziennikarzy BBC, którzy zakończyli swoje śledztwo sześć lat temu, od 2013 r. do 2018 r. Asad użył broni chemicznej co najmniej 106 razy. W ataku na Ghutę, rolniczą miejscowość w pobliżu Damaszku, zginęło, według szacunków mediów i organizacji pozarządowych, od 355 do 1821 osób.