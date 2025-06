Zatrzymano kuzyna obalonego dyktatora. Był objęty sankcjami

W Syrii powstał rząd tymczasowy Źródło: Reuters

Państwowa agencja prasowa Sana, cytowana przez Reutersa, przekazała w sobotę, że syryjskie służby bezpieczeństwa zatrzymały Wasima al-Asada - kuzyna obalonego w grudniu 2024 r. dyktatora Syrii Baszara al-Asada.

W 2023 r. Wassim al-Asad został objęty przez USA sankcjami za dowodzenie paramilitarnymi siłami wspierającymi armię jego krewnego, a także za handel narkotykami.

Ucieczka Asada do Rosji

Baszar al-Asad uciekł z Syrii do Rosji 8 grudnia ubiegłego roku, gdy błyskawiczna ofensywa rebeliantów zbliżała się do Damaszku, kładąc kres rządom klanu: 24-letniej dyktaturze Baszara, a wcześniej trwającym niemal trzy dekady rządom jego ojca – Hafiza.

Większość członków rodziny Asada i najbliższych współpracowników przywódcy uciekła z Syrii lub zaczęła się ukrywać. Nowe syryjskie służby bezpieczeństwa ścigają przedstawicieli byłej administracji, oskarżając ich o łamanie praw człowieka.

Upadek Asada i wojna domowa

W czasie trwającej od 2011 r. wojny domowej zginęło co najmniej pół miliona osób, a ponad połowa z ok. 22 mln mieszkańców Syrii musiała uciekać z domu - za granicę lub do innych regionów kraju. W Syrii nadal panuje jeden z największych kryzysów humanitarnych na świecie.

Konflikt rozpoczął się od powstania rebeliantów przeciwko autorytarnej władzy. Początkowo pokojowe protesty w Syrii były brutalnie tłumione przez siły Asada. Powstało kilka ugrupowań rebelianckich, w kraju latami toczyły się intensywne walki, w które zaangażowały się też inne państwa. Asada wspierała Rosja i Iran, opozycję - Turcja i niektóre państwa arabskie Zatoki Perskiej.

Pod koniec 2024 roku Asad został obalony przez koalicję rebeliantów kierowaną przez islamistyczne ugrupowanie Hajat Tahrir asz-Szam (HTS).

