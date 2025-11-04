"Nadarzyła się okazja". Terroryści zabici w dwóch atakach

Amerykański dron MQ-9 Reaper w południowo-zachodniej Azji, 2022 rok Źródło: dvidshub

Ministerstwo obrony Wielkiej Brytanii potwierdziło w poniedziałek, że 4 września Królewskie Siły Powietrzne (RAF) przeprowadziły skuteczny atak dronem w Aleppo w Syrii, którego celem był terrorysta tak zwanego Państwa Islamskiego (IS).

Resort podał, że podczas patrolu rozpoznawczego załoga drona dostrzegła znanego terrorystę wsiadającego do samochodu. "Załoga RAF-u namierzyła pojazd i po upewnieniu się, że nie ma zagrożenia dla ludności cywilnej, przeprowadziła skuteczny atak, który zniszczył samochód i wyeliminował cel" - czytamy w oświadczeniu.

Jak podał brytyjski portal UK Defence Journal, atak został przeprowadzony z użyciem drona MQ-9A Reaper amerykańskiej firmy General Atomics Aeronautical Systems. 3 października drony te, po 18 latach, zostały na Wyspach oficjalnie wycofane ze służby. Wielka Brytania używa obecnie modelu MQ-9B Protector RG1.

Bezzałogowy statek powietrzny MQ-9 Reaper Źródło: PAP

Operacja Shader

Podobny atak z wykorzystaniem drona brytyjskie wojsko przeprowadziło 28 września, także w Syrii, na północ od miasta Hama. Bezzałogowiec śledził terrorystę należącego do IS, który poruszał się na motocyklu i pieszo. "(…) gdy nadarzyła się odpowiednia okazja, został on skutecznie zaatakowany przez naszą jednostkę; terrorysta został zabity bez narażania ludności cywilnej" - podało ministerstwo.

Obie misje odbyły się w ramach operacji Shader, mającej na celu zwalczanie tzw. Państwa Islamskiego w Iraku i Syrii. Działania obejmują misje obserwacyjne i powietrzne, które mają pomóc w utrzymaniu bezpieczeństwa w regionie oraz zapobiec odrodzeniu się terrorystycznego ugrupowania.

MQ-9 Reaper Źródło: U.S. Air Force