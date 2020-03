Sytuacja "spokojna, ale napięta". Pierwszy dzień po zawieszeniu broni

Rozejm i "korytarz bezpieczeństwa" w bastionie rebeliantów

Prowincja Idlib była do niedawna ostatnim bastionem rebeliantów i dżihadystów, ale wspierana przez rosyjskie lotnictwo armia prezydenta Syrii Baszara el-Asada w wyniku prowadzonej od grudnia 2019 roku ofensywy zajmowała kolejne części Idlibu, wypierając bojowników i zmuszając ludność cywilną do opuszczenia domów. Ostatnie postępy syryjskich wojsk spowodowały masowy exodus ludności; ocenia się, że liczba uchodźców z Idlibu przekroczyła już milion. Ofensywa sił reżimu Asada miała na celu odzyskanie całkowitej kontroli nad tym regionem.

Na początku roku w Idlibie doszło do eskalacji przemocy między siłami tureckimi, wspierającymi syryjską zbrojną opozycję, i syryjska armią. 27 lutego w nalotach sił syryjskich zginęło 33 tureckich żołnierzy. 1 marca Turcja ogłosiła rozpoczęcie ofensywy w Idlibie przeciwko siłom syryjskim. W ostatnich tygodniach Rosja i Turcja przeprowadziły trzy rundy konsultacji w związku z sytuacją w Idlibie, ale nie przynosiły one rezultatu.

"Rozejm to dobra wiadomość"

Uzgodniony przez Turcję i Rosję rozejm w syryjskim Idlibie z zadowoleniem przyjął w piątek szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Porozumienie umożliwi teraz UE zwiększenie pomocy dla cywilów. - Rozejm to dobra wiadomość. Zobaczmy, jak działa, ale jest to warunek wstępny do zwiększenia pomocy humanitarnej dla ludności Idlibu - powiedział Borrell dziennikarzom przed spotkaniem ministrów spraw zagranicznych państw UE w Zagrzebiu. Spytany o ewentualne ustanowienie strefy zakazu lotów dla Idlibu, szef unijnej dyplomacji powiedział, że "trzeba koncentrować wysiłki na humanitarnej stronie" konfliktu. Holenderski minister spraw zagranicznych Stef Blok, który również rozmawiał z dziennikarzami w Zagrzebiu, oświadczył, że rozejm na północnym zachodzie Syrii, powinien zostać ugruntowany przez ustanowienie strefy zakazu lotów, aby powstrzymać bombardowanie szpitali. - Myślę, że kraje UE są skłonne zrobić krok do przodu (...), żeby przekonać wszystkich członków Rady Bezpieczeństwa ONZ do ustanowienia strefy zakazu lotów. Nie przeszkodzi to w walce z bojownikami Al-Kaidy, ale powstrzyma bombardowania szpitali - powiedział Blok.