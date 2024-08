Wyłowiono ciało brytyjskiego miliardera. Nurkowie szukają ostatniej ofiary zatonięcia superjachtu

W czwartek z wraku superjachtu, który w poniedziałek zatonął u wybrzeży Sycylii, wyłowione zostało piąte ciało. To brytyjski miliarder Mike Lynch - poinformował Reuters, powołując się na urzędnika włoskiego ministerstwa spraw wewnętrznych Massimo Marianiego. Nurkowie nadal szukają ostatniej zaginionej osoby, którą według Reutersa ma być jego córka. Wśród osób, które zginęły w tragedii, są majętni przedstawiciele świata biznesu.

Jeszcze w poniedziałek znaleziono pierwsze ciało. Jak potwierdziła sycylijska agencja ochrony cywilnej, należało do Recalda Thomasa, kanadyjsko-antiguańskiego kucharza .

Zatonięcie superjachtu

Służby podjęły akcję poszukiwawczo-ratowniczą, by odnaleźć pozostałych sześć osób. Podkreślano, że jest ona niezwykle trudna, bo konieczne jest dostanie się do kabin pod pokładem jachtu leżącego na głębokości prawie 50 metrów. Wtorkowe poszukiwania nie przyniosły skutku, ale w środę udało się wyłowić cztery ciała .

W czwartek wczesnym rankiem nurkowie wydobyli piąte ciało, informuje Reuters. Urzędnik włoskiego ministerstwa spraw wewnętrznych Massimo Mariani przekazał agencji, że należało ono do brytyjskiego magnata technologicznego Mike'a Lyncha. Oznacza to, że poszukiwana jest już tylko jedna osoba. Mariani przekazał, że to córka Lyncha, 18-letnia Hannah.