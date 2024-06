Zdaniem „Spiegla” wskazuje to, że AfD planuje utworzyć nową frakcję skrajnej prawicy w PE. Gazeta przypomina, że pod koniec maja, na krótko przed wyborami europejskimi, AfD została wykluczona z istniejącej już skrajnie prawicowej grupy Tożsamość i Demokracja (ID) w PE.

"Od tego czasu AfD szukała nowej opcji, ponieważ sama niewiele może zdziałać w europarlamencie. Aby utworzyć własną grupę parlamentarną, potrzeba jednak co najmniej 23 posłów z siedmiu krajów. Sama AfD ma w PE 15 miejsc" – pisze "Spiegel".

Konfederacja we frakcji AfD w europarlamencie?

Podstawą programową nowej frakcji ma być tzw. deklaracja sofijska, którą w kwietniu opublikowała bułgarska nacjonalistyczna i antyeuropejska partia Odrodzenie. W deklaracji stwierdza się m.in., że cywilizacji europejskiej "zagraża agresja globalistycznych ideologii", prawo narodów do samostanowienia jest "zastępowane przez dyktaturę biurokracji", a także że potrzebne są negocjacje pokojowe w sprawie wojny w Ukrainie – relacjonuje "Der Spiegel".

Według tygodnika potencjalnymi kandydatami do przystąpienia do Suwerenistów są m.in.: Konfederacja z Polski, S.O.S. Romania, Se Acabo La Fiesta (Zabawa się skończyła) z Hiszpanii, NIKI z Grecji i Ruch Nasza Ojczyzna z Węgier.

"Der Spiegel" przewiduje, że utworzenie nowej frakcji w PE może wpłynąć na kampanię przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi we Francji. "Szczególnie interesujące z punktu widzenia Francji może być to, że do Suwerenistów dołączyć może Sarah Knafo z partii Rekonkwista prawicowego ekstremisty Erica Zemmoura" - oceniają dziennikarze.