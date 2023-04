Kolejne państwa ewakuują swoich obywateli z Sudanu. Pracownicy ambasady USA mieli opuścić kraj w ciągu godziny

O ewakuacji personelu wraz z rodzinami w oświadczeniu napisał też sekretarz stanu USA Antony Blinken . "Będziemy nadal pomagać Amerykanom w Sudanie w planowaniu ich własnego bezpieczeństwa i dostarczać regularne aktualizacje obywatelom USA w tym rejonie" - dodał, ponawiając apele do stron walk o pilne przedłużenie i rozszerzenie zawieszenia broni.

Ewakuowano mniej niż 100 osób

Na ewakuację decydują się kolejne państwa

"Nasze służby zrobią wszystko, co w ich mocy, aby sprowadzić Holendrów tak szybko i bezpiecznie, jak to możliwe" - napisał na Twitterze minister spraw zagranicznych Holandii Wopke Hoekstra. Tamtejsze MSZ poinformował, że w Sudanie znajduje się obecnie 152 obywateli Holandii.

Francuski resort spraw zagranicznych oznajmił, że aktualnie trwa "operacja szybkiej ewakuacji". "Obywatele europejscy i ze 'sprzymierzonych krajów partnerskich', którzy przybywają w Sudanie, również mogą zostać objęci ewakuacją" - poinformował MSZ w Paryżu. Francuski dziennik "Le Figaro" przekazał doniesienia, że w Sudanie pozostaje 250 obywateli Francji. "Podjęto decyzję o zapewnieniu powrotu do kraju naszych obywateli, którzy przebywają w strefach konfliktu" - oświadczyło również w niedzielę tureckie ministerstwo spraw zagranicznych.

Egipt wezwał z kolei swoich obywateli spoza Chartumu, aby udali się do konsulatów w Port Sudan i Wadi Halfa na północy kraju, aby przygotować się do ewakuacji. Obywatelom przebywającym w stolicy Sudanu polecił schronić się w domach do czasu poprawy sytuacji.