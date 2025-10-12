Zaatakowali "z zimną krwią". Nie żyje kilkadziesiąt osób

Sudan. Co najmniej 60 osób zginęło w ataku sił RSF na obóz przesiedleńców w mieście Al-Faszir Źródło: Reuters/Khaled Abdel Hameed Adam

Jak podała lokalna grupa cywilów koordynująca pomoc i dokumentująca nadużycia popełniane w trakcie konfliktu, paramilitarne Siły Szybkiego Wsparcia (RSF) przeprowadziły atak dronów na ośrodek dla przesiedleńców, znajdujący się na terenie uniwersytetu.

"Dzieci, kobiety i starcy zostali zabici z zimną krwią, a wiele osób doszczętnie spłonęło" - przekazała grupa w komunikacie cytowanym przez BBC. "Sytuacja w mieście wymknęła się spod granic katastrofy i ludobójstwa, a świat w tej sprawie milczy" - dodano.

Al-Faszir to stolica sudańskiego regionu Darfur Północny. Miasto jest kontrolowane przez sudańską armię, jednak od kwietnia 2024 r. oblegają je siły RSF. W mieście, w którym uwięzionych jest około 400 tysięcy cywilów, brakuje żywności, wody i leków.

Cywile, którzy uciekli przed RSF, w obozie Goz al-Haj, Chartum, Sudan Źródło: Osman Bakir/Anadolu via Getty Images

Wojna domowa w Sudanie

W ostatnich tygodniach paramilitarne siły przejęły kontrolę nad wieloma obszarami Al-Faszir, spychając armię do jej ostatnich punktów obrony.

Wojna domowa w Sudanie trwa od kwietnia 2023 roku. Wybuchła w wyniku walki o władzę między dwoma dowódcami - armii wiernej rządowi i RSF. Działania zbrojne zmusiły około 14 mln ludzi do opuszczenia domów a w ich wyniku zginęło około 150 tysięcy.

