Gdy RSF na początku wojny domowej, która wybuchła w połowie kwietnia 2023 r., przejęły kontrolę nad większością Chartumu, rząd był zmuszony przenieść się do Port Sudan nad Morzem Czerwonym. Po dwóch latach stolica została odbita. Według mieszkańców, rebelianci z RSF wycofywali się z Chartumu jedyną dostępną drogą - przez Dżebel Aulia. Armia udostępniła nagranie z drona pokazujące ludzi przechodzących w tym miejscu przez most na zaporze. BBC nie zdołała niezależnie potwierdzić, kim są, ale armia podała, że to rebelianci z RSF uciekający z Chartumu.