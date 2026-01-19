Strzelanina w Czechach. Dwie osoby nie żyją

Strzelaninia w Czechach

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do strzelaniny doszło w poniedziałek rano w ratuszu miasta Chřibská. Policja przekazała, że sprawca został śmiertelnie postrzelony i nie ma już zagrożenia. Drugą ofiarą śmiertelną jest kobieta.

Sześć osób zostało rannych, w tym jedna ciężko. Trójka policjantów odniosła lekkie obrażenia. Wśród rannych jest burmistrz Chřibská - Jan Machač.

Do strzelaniny doszło w mieście Chřibská Źródło: Reuters

Strzelanina w Czechach. Policja o motywie

Komendant policji Martin Vondrášek zorganizował konferencję prasową dotyczącą ataku. Przekazał pierwsze informacje dotyczące napastnika. Mężczyzna miał przy sobie - nielegalnie - trzy sztuki broni palnej, dwie krótkie i jedną długą. Z pierwszych ustaleń wynika, że motywem ataku miały być problemy osobiste napastnika. Policja na ten moment wyklucza terroryzm.

Przed godziną 10 do policji dotarło pierwsze zgłoszenie dotyczące ataku. Po tym, jak funkcjonariusze dotarli na miejsce, mężczyzna miał otworzyć do nich ogień. - Zaatakował policjantów, którzy odpowiedzieli ogniem - przekazał komendant.

Mężczyzna miał mieć problemy z prawem, ale nie toczyły się wobec niego żadne postępowania karne za działanie z użyciem przemocy.

Na miejsce zdarzenia udał się minister spraw wewnętrznych Lubomir Metnar, a premier Andrej Babisz złożył wyrazy współczucia rodzinom ofiar. Chřibská znajduje się w pobliżu granicy z Niemcami i liczy około 1300 mieszkańców.