Strzały na uniwersytecie. Dwie osoby nie żyją, obława za sprawcą

Do ataku doszło w budynku wydziału inżynierii i fizyki, gdzie odbywały się egzaminy końcowe. Jak informuje CNN, dwie osoby zginęły i są to studenci.
Uniwersytet Browna, należący do grupy prestiżowych uczelni "Ivy League", pozostaje zamknięty do czasu zakończenia działań przez służby. Władze uczelni zaleciły studentom i pracownikom, by pozostali w zamkniętych pomieszczeniach, wyciszyli telefony i oczekiwali na dalsze instrukcje.
Jak opisuje CNN, uczelnia przypomniała także o przestrzeganiu zasad: "uciekaj", jeśli to możliwe, "ukryj się", jeśli ewakuacja jest zbyt ryzykowna oraz "walcz" jedynie w ostateczności.
Lokalne służby nakazały mieszkańcom omijanie okolicy kampusu Uniwersytetu Browna.
Obława za sprawcą ataku na uniwersytecie
Jak informuje Reuters, policja poszukuje mężczyzny ubranego na czarno i przeszukuje nagrania z lokalnych kamer wideo.
Gubernator Rhode Island, Dan McKee, zapewnił, że monitoruje sytuację i współpracuje z lokalną policją. Na miejscu działają również agenci FBI. Prokurator generalny stanu, Keith Hoffmann, określił zdarzenie jako bezsensowną przemoc i podkreślił, że jest wstrząśnięty napływającymi informacjami.
Lokalne władze poinformowały, że trwa intensywne śledztwo, liczba poszkodowanych może się zmienić.
Trump: zostałem poinformowany
"Zostałem poinformowany o strzelaninie na Uniwersytecie Browna w stanie Rhode Island. FBI jest na miejscu zdarzenia" - napisał przed północą prezydent Donald Trump w serwisie Truth Social, dodając, że podejrzany jest już w areszcie. Jednak po niespełna dwudziestu minutach napisał, że "policja wycofała swoje poprzednie oświadczenie – podejrzany nie przebywa w areszcie".
Amerykański przywódca przekazał także słowa wsparcia dla ofiar tragicznego incydentu oraz ich bliskich.
Autorka/Autor: Pkarp/lulu
Źródło: PAP, CNN
Źródło zdjęcia głównego: Reuters