"Bezkresny obszar totalnych zniszczeń. Tyle zostało". Relacja ze Strefy Gazy

Reporter Jeremy Diamond przekazał, że ekipa amerykańskiej stacji CNN dostała zgodę na przyjazd na tereny zajmowane przez izraelskie wojsko w rejonie "żółtej linii" w Strefie Gazy. - Pierwsze, co oczywiście rzuca się w oczy, to bezkresny obszar totalnych zniszczeń. Tyle zostało z tych dzielnic i osiedli - relacjonował stamtąd Diamond.

Zagraniczni dziennikarze wciąż nie mogą poruszać się swobodnie po Strefie Gazy. Jedynie po uzyskaniu zgody izraelskiego wojska i przy jego kontroli możliwe jest pojawienie się tam. "Żółta linia" wyznacza teren, za który wycofały się wojska Izraela po ogłoszeniu pierwszego etapu zawieszenia broni w palestyńskiej półenklawie.

- Izrael od dwóch lat nie wpuszcza dziennikarzy do Strefy Gazy. Możemy okazjonalnie dostać zgodę na wizytę w takim punkcie wojskowym - podkreślał Diamond.

"Żółta linia" między ruinami i zgliszczami

CNN podaje, że z powodu niewielkiej liczby naziemnych oznaczeń trudno jest odnaleźć dokładną granicę, gdzie przebiega "żółta linia". "Wielu palestyńskich cywilów zginęło podczas przekraczania niewidzialnej linii" - podała stacja.

Reporter pokazał krajobraz obszernych zniszczeń, wskazując, że linia "jest gdzieś tam, w pobliżu tych ostatnich stojących budynków".

- Niemożliwe jest, abyśmy ją stąd zobaczyli - opowiadał Diamond. - Izraelska armia wystawia tam pomalowane na żółto betonowe kostki, aby w jakiś sposób oznaczyć tę linię - wyjaśniał.

Jak relacjonował, według żołnierzy informacje dla Palestyńczyków są także przekazywane w mediach społecznościowych i na ulotkach, gdzie "precyzyjnie zaznaczono, którędy biegnie linia demarkacyjna". - Ale wszechobecne ruiny i zgliszcza nie ułatwiają odnalezienia tej granicy - zaznaczył reporter CNN.

Sytuacja w Strefie Gazy

Pierwszy etap zawieszenia broni między Izraelem a Hamasem wszedł w życie 10 października. Izraelskie wojska kontrolują około połowy palestyńskiego terytorium.

Ponad 60 procent budynków zostało uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku działań wojennych – wskazywał pod koniec października w rozmowie z BBC ekspert Corey Scherm z Oregon State University.

Wojna w Strefie Gazy wybuchła 7 października 2023 roku, gdy rządzący tym terytorium Hamas zaatakował Izrael, zabijając około 1,2 tysiąca osób i porywając 251. Według kontrolowanych przez Hamas władz, w izraelskim odwecie zginęło ponad 67,8 tys. Palestyńczyków.

