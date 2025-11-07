Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Bezkresny obszar totalnych zniszczeń. Tyle zostało". Relacja ze Strefy Gazy

0611N056X CNN REPORTER BS-0009
Reporter CNN w rejonie "żółtej linii" w Strefie Gazy
Źródło: [2025 Cable News Network All Rights Reserved]
Reporter CNN Jeremy Diamond przy eskorcie izraelskich wojsk odwiedził ich pozycje w rejonie "żółtej linii" w Strefie Gazy. - Pierwsze, co rzuca się w oczy, to bezkresny obszar totalnych zniszczeń - relacjonował. CNN podaje, że z powodu niewielkiej liczby naziemnych oznaczeń trudno jest odnaleźć dokładną granicę demarkacyjną, a wielu Palestyńczyków "zginęło podczas przekraczania niewidzialnej linii".

Reporter Jeremy Diamond przekazał, że ekipa amerykańskiej stacji CNN dostała zgodę na przyjazd na tereny zajmowane przez izraelskie wojsko w rejonie "żółtej linii" w Strefie Gazy. - Pierwsze, co oczywiście rzuca się w oczy, to bezkresny obszar totalnych zniszczeń. Tyle zostało z tych dzielnic i osiedli - relacjonował stamtąd Diamond.

Reporter CNN w Strefie Gazy
Reporter CNN w Strefie Gazy
Źródło: [2025 Cable News Network All Rights Reserved]

Zagraniczni dziennikarze wciąż nie mogą poruszać się swobodnie po Strefie Gazy. Jedynie po uzyskaniu zgody izraelskiego wojska i przy jego kontroli możliwe jest pojawienie się tam. "Żółta linia" wyznacza teren, za który wycofały się wojska Izraela po ogłoszeniu pierwszego etapu zawieszenia broni w palestyńskiej półenklawie.

- Izrael od dwóch lat nie wpuszcza dziennikarzy do Strefy Gazy. Możemy okazjonalnie dostać zgodę na wizytę w takim punkcie wojskowym - podkreślał Diamond.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Ciągła praca, głód i ataki. "Nigdy nie wahałem się ani jednego dnia”

Ciągła praca, głód i ataki. "Nigdy nie wahałem się ani jednego dnia”

Aleksandra Koszowska
"Gazawood". Dramat Palestyńczyków w machinie propagandy

"Gazawood". Dramat Palestyńczyków w machinie propagandy

Zuzanna Karczewska

"Żółta linia" między ruinami i zgliszczami

CNN podaje, że z powodu niewielkiej liczby naziemnych oznaczeń trudno jest odnaleźć dokładną granicę, gdzie przebiega "żółta linia". "Wielu palestyńskich cywilów zginęło podczas przekraczania niewidzialnej linii" - podała stacja.

Reporter pokazał krajobraz obszernych zniszczeń, wskazując, że linia "jest gdzieś tam, w pobliżu tych ostatnich stojących budynków".

- Niemożliwe jest, abyśmy ją stąd zobaczyli - opowiadał Diamond. - Izraelska armia wystawia tam pomalowane na żółto betonowe kostki, aby w jakiś sposób oznaczyć tę linię - wyjaśniał.

Rejon żółtej linii w Strefie Gazy, pokazany przez reportera CNN
Rejon żółtej linii w Strefie Gazy, pokazany przez reportera CNN
Źródło: CNN

Jak relacjonował, według żołnierzy informacje dla Palestyńczyków są także przekazywane w mediach społecznościowych i na ulotkach, gdzie "precyzyjnie zaznaczono, którędy biegnie linia demarkacyjna". - Ale wszechobecne ruiny i zgliszcza nie ułatwiają odnalezienia tej granicy - zaznaczył reporter CNN.

Zniszczenia w rejonie linii demarkacyjnej w Strefie Gazy
Zniszczenia w rejonie linii demarkacyjnej w Strefie Gazy
Źródło: CNN

Sytuacja w Strefie Gazy

Pierwszy etap zawieszenia broni między Izraelem a Hamasem wszedł w życie 10 października. Izraelskie wojska kontrolują około połowy palestyńskiego terytorium.

Plan pokojowy dla Strefy Gazy
Plan pokojowy dla Strefy Gazy
Źródło: Michał Czernek / PAP

Ponad 60 procent budynków zostało uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku działań wojennych – wskazywał pod koniec października w rozmowie z BBC ekspert Corey Scherm z Oregon State University.

Wojna w Strefie Gazy wybuchła 7 października 2023 roku, gdy rządzący tym terytorium Hamas zaatakował Izrael, zabijając około 1,2 tysiąca osób i porywając 251. Według kontrolowanych przez Hamas władz, w izraelskim odwecie zginęło ponad 67,8 tys. Palestyńczyków.

OGLĄDAJ: Ambasador Palestyny w Polsce: plan pokojowy to tylko pierwszy krok
pc

Ambasador Palestyny w Polsce: plan pokojowy to tylko pierwszy krok

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: tas/akr

Źródło: CNN, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
TAGI:
Strefa GazyRelacje Izrael - Autonomia PalestyńskaIzraelHamasAutonomia PalestyńskaKonflikt w Strefie GazyIzrael-Palestyna. Konflikt w Strefie Gazy
Czytaj także:
Marihuana z bagażu Szwedki jest warta blisko 1,9 miliona złotych
Nie miała "nic do zgłoszenia", w jej bagażu znaleźli 40 kilogramów narkotyków
WARSZAWA
Zbigniew Ziobro
Zarzut, który "nie ma zastosowania tylko do panów w kominiarkach". Co dalej z Ziobrą?
Polska
Pilne
Dwa zawiadomienia do prokuratury w sprawie działki pod CPK
BIZNES
imageTitle
"Mam wam coś do powiedzenia". Przykra informacja od zwycięzcy Tour de France
EUROSPORT
imageTitle
Kuriozalne sceny po meczu Lecha. "Wojna domowa"
EUROSPORT
Straż pożarna (zdjęcie ilustracyjne)
Zgłoszenia o spadającym obiekcie. Akcja służb zakończona
Wrocław
Kierowca został przyłapany na łamaniu zakazu sądowego
Złamał jeden zakaz, bo jechał odwołać się od innego
Trójmiasto
GTA 6
Premiera znów przesunięta. Jest nowy termin
BIZNES
Indonezja. Służby na miejscu wybuchu w meczecie.
Eksplozja w meczecie. Ponad 50 rannych
Świat
Zbigniew Ziobro
Jak zagłosują? Posła PSL przekonał "sam Zbigniew Ziobro"
Polska
imageTitle
Pokazali ich szatnię jako "relikt przeszłości". "To nikczemne"
EUROSPORT
Stacja metra Wilanowska
Kilka dni bez pociągów metra na części pierwszej linii
WARSZAWA
imageTitle
Były mistrz zatrzymany w drodze na wywiad
EUROSPORT
Tomasz Mraz
Kluczowy świadek. Pozwolił ujawnić mechanizm
Polska
Odkryte pozostałości dawnej fabryki czekolady
Odkopali pozostałości fabryki czekolady. "Znalezisko jest niezwykłe"
WARSZAWA
Stacja Łukoil w Moskwie
Oświadczenie USA i nagły zwrot w sprawie rosyjskiego giganta
BIZNES
Niedźwiedź brunatny - zdjęcie poglądowe
Odstrzelili ponad 200 niedźwiedzi. Polscy ekolodzy złożyli skargę
METEO
2025-10-31T101518Z_1_LWD831731102025RP1_RTRWNEV_C_8317-TANZANIA-ELECTION-PROTEST-KENYA-0005
Policja ma pozbywać się setek ciał po wyborczych protestach
Świat
Wyrok(zdjęcie ilustracyjne)
Trudno dostępne leki sprzedawali za granicę. Lekarz i właściciele aptek oskarżeni
Trójmiasto
antybiotyki letarstwa kapsulki shutterstock_1490621177
Antybiotyk zmniejsza ryzyko schizofrenii? Naukowcy: to ważny sygnał
Najnowsze
Kampinoski Park Narodowy apeluje: "Po zmroku nie wchodź do lasu"
Zaginął w lesie, ważny apel Kampinoskiego Parku Narodowego
WARSZAWA
Policja przestrzega przed oszustami podającymi się za urzędników (zdj. ilustracyjne)
Metodą na "salami" ponad rok okradała sąsiadkę
WARSZAWA
6 min
pc
Ten ostatni piątek marszałka Hołowni. Wymowna reakcja posła Treli
Sejm Wita
Skontrolowali ponad 900 cudzoziemców w gdyńskiej firmie
Zatrudniała ponad 900 cudzoziemców, prezes firmy nie miała zezwolenia
Trójmiasto
Czterech 17-latków usłyszało zarzut rozboju
Pobili go na imprezie, okradli i zostawili w samej bieliźnie pod mostem
WARSZAWA
Kierowca jechał 193 kilometry na godzinę przez aleję Kromera we Wrocławiu
Jechał prawie 200 kilometrów na godzinę przez miasto. Nagranie
Wrocław
Kierowca uderzył w latarnię
Uciekał, uderzył w kilka aut i w latarnię. Ma dwa zakazy prowadzenia
WARSZAWA
Mężczyzna wrzucony do Łyny. Nagranie trafiło do sieci
Zrzucił mężczyznę z mostu do rzeki. Prawomocny wyrok sądu
Olsztyn
imageTitle
Okradała kolegów z kadry. Kara zaskakuje
EUROSPORT
Warszawa
NBP zmienia prognozy dla polskiej gospodarki
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica