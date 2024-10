"Ostatnie chwile" lidera Hamasu na nagraniu

Armia Izraela upubliczniła nagranie z drona, które według niej przedstawia ostatnie momenty życia przywódcy Hamasu Jahjy Sinwara. Widać na nim zniszczony już po ostrzale budynek, w którym na fotelu między gruzami siedzi pokryty pyłem mężczyzna. Na początku pozostaje nieruchomy, po chwili rzuca czymś w kierunku drona, na którym umieszczona jest nagrywająca go kamera. Sinwar został zabity w wymianie ognia z izraelskimi żołnierzami na południu Strefy Gazy.

Na nagraniu widać mocno zniszczony już po ostrzale budynek. Dron wlatuje do środka przez wybite okno na pierwszym piętrze i zbliża się do mężczyzny siedzącego samotnie i nieruchomo w fotelu. Znajduje się on w jednym z pomieszczeń, które zasypane są gruzami i pokryte pyłem. Ma zasłoniętą chustami znaczną część twarzy i głowę.