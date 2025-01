Dwudziestoletnia żołnierka uwolniona po 482 dniach

Berger jest jedną z pięciu żołnierek-obserwatorek porwanych przez palestyńskich bojowników z wojskowego posterunku w Nahal Oz, przy granicy ze Strefą Gazy. Została uprowadzona 7 października 2023 roku po zaledwie jednym dniu służby. Pozostałe cztery porwane żołnierki wróciły do domu 25 stycznia.

Kiedy Berger przekroczyła granicę, media izraelskie powiadomiły, że kilka miesięcy temu armia wyeliminowała jednego z jej porywaczy, zidentyfikowanego jako Muhammada Abu Asida. Na nagraniu pokazującym porwanie 20-latki i innych żołnierek-obserwatorek widać, jak prowadzi jedną z uprowadzonych młodych kobiet, skrępowaną i w zakrwawionych spodniach, po czym wpycha ją do samochodu.

W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania wyraźnie przestraszonej kobiety, którą zamaskowani i uzbrojeni bojownicy prowadzą do auta Czerwonego Krzyża przez okrążający ją i popychający tłum.

Jak podał portal Times of Israel, wkrótce po przekazaniu Berger przedstawicielom Czerwonego Krzyża zauważono duży konwój ugrupowania Palestyński Islamski Dżihad zmierzający do Chan Junus, gdzie uwolniony ma zostać cywilny izraelski zakładnik: 80-letni Gadi Moses, porwany również z przygranicznego kibucu Nir Oz.

Po uwolnieniu zakładnicy są przewożeni do placówek medycznych. W szpitalu, do którego mają trafić uwolnieni Tajlandczycy, czekać na nich będą tłumacze i pracownicy ambasady, a także buddyjscy kapłani.

Rozejm między Izraelem a Hamasem

Łącznie w trakcie trwającej pierwszej fazy rozejmu między Izraelem i Hamasem, która ma trwać do początku marca, przewidziano uwolnienie 33 uprowadzonych Izraelczyków w zamian za ok. 1900 więźniów palestyńskich. Do czwartku odbyły się dwie tury wymiany, w których wolność odzyskało siedem Izraelek i 290 Palestyńczyków. Za troje Izraelczyków, którzy mają zostać uwolnieni w czwartek, z izraelskich więźniów wypuszczonych ma zostać 110 Palestyńczyków.