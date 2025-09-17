Deszcz ulotek nad miastem Gaza. "Musicie natychmiast się ewakuować"

Izraelska armia zrzuca ulotki nakazujące ewakuację nad miastem Gaza Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W mieście Gaza schroniło się setki tysięcy ludzi. Wielu z nich niechętnie stosuje się do izraelskich rozkazów o przeniesieniu się na południe z powodu niebezpieczeństw na drodze, fatalnych warunków, braku żywności oraz strachu przed trwałym przesiedleniem.

Na nagraniu opublikowanym przez Reuters widać moment rozrzucenia nad Gazą ulotek przez armię Izraela, które łapały dzieci. W języku arabskim napisano na niej: "Pilne ostrzeżenie! Do mieszkańców miasta Gaza i jego okolic. Jeśli znajdziecie tę ulotkę, przebywacie w niebezpiecznej strefie walk. Musicie natychmiast ewakuować się ulicą Al-Rashid, nawet pieszo, na południe"

Ulotka nakazująca ewakuację z miasta Gaza rozrzucona przez izraelską armię Źródło: Reuters

Izraelska armia rozrzuciła ulotki nakazujące ewakuację nad miastem Gaza Źródło: Reuters

Trwa militarna ofensywa na Gazę

W nocy z poniedziałku na wtorek rozpoczęła się izraelska ofensywa na największe miasto Strefy Gazy. Wszczęto masowe ataki lotnicze, a do centrum Gazy wjechały izraelskie czołgi. Jak relacjonują media, w środę inwazja jest kontynuowana, a wojska izraelskie posuwają się do przodu.

Ofensywa jest prowadzona w tym samym czasie, gdy Niezależna Międzynarodowa Komisja Śledcza ONZ ds. Okupowanych Terytoriów Palestyńskich, w tym Wschodniej Jerozolimy i Izraela opublikowała we wtorek raport, w którym orzekła, że działania Izraela w Strefie Gazy wyczerpują znamiona ludobójstwa.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Izrael przeprowadził atak na 150 celów w Gazie

Przed rozpoczęciem ofensywy ludność Gazy szacowano na około 1 milion, czyli blisko połowę z 2,1 miliona mieszkańców palestyńskiego terytorium. Izraelski plan od początku zakładał wysiedlenie wszystkich cywilów z miasta na południe Strefy Gazy. W ostatnich dniach Izrael ponowił wezwania do ewakuacji. Według wojska miasto opuściło dotąd ponad 400 tysięcy osób. Szacunki ONZ mówią o 238 tysiącach.

Armia Izraela intensyfikuje działania ofensywne w mieście Gaza Izraelska ofensywa w Gazie Źródło: EPA Izraelska ofensywa w Gazie Źródło: EPA Izraelska ofensywa w Gazie Źródło: EPA Izraelska ofensywa w Gazie Źródło: EPA Izraelska ofensywa w Gazie Źródło: EPA Izraelska ofensywa w Gazie Źródło: EPA Izraelska ofensywa w Gazie Źródło: EPA

Organizacje humanitarne od dawna alarmują, że nie wszyscy mieszkańcy Gazy mają możliwość, siły i środki, by wyjechać z miasta, a pozostałe obszary palestyńskiego terytorium nie są przygotowane na przyjęcie tak dużej liczby uchodźców.

W Strefie Gazy od dawna panuje kryzys humanitarny, w tym głód, a masowe przesiedlenia mogą pogorszyć i tak tragiczną sytuację cywilów.

Izraelski rząd podkreśla, że Gaza jest bastionem Hamasu i jej zdobycie jest konieczne do pokonania tej palestyńskiej organizacji terrorystycznej. Rządzący Strefą Gazy Hamas najechał Izrael 7 października 2023 roku, zabijając około 1200 osób. W izraelskim odwecie zginęło blisko 65 tysięcy Palestyńczyków.

OGLĄDAJ: Jak wojna Izraela z Iranem służy Rosji? Zobacz cały materiał