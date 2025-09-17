Logo strona główna
Świat

Deszcz ulotek nad miastem Gaza. "Musicie natychmiast się ewakuować"

Izraelska armia rozrzuciła ulotki nakazujące ewakuację nad miastem Gaza
Izraelska armia zrzuca ulotki nakazujące ewakuację nad miastem Gaza
Źródło: Reuters
Izraelskie wojsko poinformowało o otwarciu dodatkowej trasy na 48 godzin, którą Palestyńczycy mogą opuścić Gazę. W tym celu nad miastem rozrzucono ulotki nakazujące ewakuację. Wciąż jednak przebywa tam co najmniej kilkaset tysięcy osób.

W mieście Gaza schroniło się setki tysięcy ludzi. Wielu z nich niechętnie stosuje się do izraelskich rozkazów o przeniesieniu się na południe z powodu niebezpieczeństw na drodze, fatalnych warunków, braku żywności oraz strachu przed trwałym przesiedleniem.

Na nagraniu opublikowanym przez Reuters widać moment rozrzucenia nad Gazą ulotek przez armię Izraela, które łapały dzieci. W języku arabskim napisano na niej: "Pilne ostrzeżenie! Do mieszkańców miasta Gaza i jego okolic. Jeśli znajdziecie tę ulotkę, przebywacie w niebezpiecznej strefie walk. Musicie natychmiast ewakuować się ulicą Al-Rashid, nawet pieszo, na południe"

Ulotka nakazująca ewakuację z miasta Gaza rozrzucona przez izraelską armię
Ulotka nakazująca ewakuację z miasta Gaza rozrzucona przez izraelską armię
Źródło: Reuters
Izraelska armia rozrzuciła ulotki nakazujące ewakuację nad miastem Gaza
Izraelska armia rozrzuciła ulotki nakazujące ewakuację nad miastem Gaza
Źródło: Reuters

Trwa militarna ofensywa na Gazę

W nocy z poniedziałku na wtorek rozpoczęła się izraelska ofensywa na największe miasto Strefy Gazy. Wszczęto masowe ataki lotnicze, a do centrum Gazy wjechały izraelskie czołgi. Jak relacjonują media, w środę inwazja jest kontynuowana, a wojska izraelskie posuwają się do przodu.

Ofensywa jest prowadzona w tym samym czasie, gdy Niezależna Międzynarodowa Komisja Śledcza ONZ ds. Okupowanych Terytoriów Palestyńskich, w tym Wschodniej Jerozolimy i Izraela opublikowała we wtorek raport, w którym orzekła, że działania Izraela w Strefie Gazy wyczerpują znamiona ludobójstwa.

Izrael przeprowadził atak na 150 celów w Gazie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Izrael przeprowadził atak na 150 celów w Gazie

Przed rozpoczęciem ofensywy ludność Gazy szacowano na około 1 milion, czyli blisko połowę z 2,1 miliona mieszkańców palestyńskiego terytorium. Izraelski plan od początku zakładał wysiedlenie wszystkich cywilów z miasta na południe Strefy Gazy. W ostatnich dniach Izrael ponowił wezwania do ewakuacji. Według wojska miasto opuściło dotąd ponad 400 tysięcy osób. Szacunki ONZ mówią o 238 tysiącach.

Armia Izraela intensyfikuje działania ofensywne w mieście Gaza
Izraelska ofensywa w Gazie
Izraelska ofensywa w Gazie
Źródło: EPA
Izraelska ofensywa w Gazie
Izraelska ofensywa w Gazie
Źródło: EPA
Izraelska ofensywa w Gazie
Izraelska ofensywa w Gazie
Źródło: EPA
Izraelska ofensywa w Gazie
Izraelska ofensywa w Gazie
Źródło: EPA
Izraelska ofensywa w Gazie
Izraelska ofensywa w Gazie
Źródło: EPA
Izraelska ofensywa w Gazie
Izraelska ofensywa w Gazie
Źródło: EPA
Izraelska ofensywa w Gazie
Izraelska ofensywa w Gazie
Źródło: EPA

Organizacje humanitarne od dawna alarmują, że nie wszyscy mieszkańcy Gazy mają możliwość, siły i środki, by wyjechać z miasta, a pozostałe obszary palestyńskiego terytorium nie są przygotowane na przyjęcie tak dużej liczby uchodźców.

W Strefie Gazy od dawna panuje kryzys humanitarny, w tym głód, a masowe przesiedlenia mogą pogorszyć i tak tragiczną sytuację cywilów.

Izraelski rząd podkreśla, że Gaza jest bastionem Hamasu i jej zdobycie jest konieczne do pokonania tej palestyńskiej organizacji terrorystycznej. Rządzący Strefą Gazy Hamas najechał Izrael 7 października 2023 roku, zabijając około 1200 osób. W izraelskim odwecie zginęło blisko 65 tysięcy Palestyńczyków.

OGLĄDAJ: Jak wojna Izraela z Iranem służy Rosji?
Putin

Jak wojna Izraela z Iranem służy Rosji?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kgr/akw

Źródło: Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

