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"To my, Brytyjczycy, wszystko zepsuliśmy"

Jacek Tacik
Jacek Tacik
Chan Junus w Strefie Gazy, 15 września 2026. Palestyńczycy przesiedleni w rejon Al-Mawasi w punkcie wydawania posiłków przez organizację charytatywną
Chan Junus w Strefie Gazy, 15 września 2026. Palestyńczycy przesiedleni w rejon Al-Mawasi w punkcie wydawania posiłków przez organizację charytatywną
Źródło zdj. gł.: Abaca/PAP/EPA
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Ja, jako historyk, zawsze patrzę na teraźniejszość jak na rzekę: stoję przy brzegu, woda płynie, pochodzi z wielu dopływów, łączy się w jednym korycie. I teraz, patrząc wstecz, widzieliśmy wiele dopływów: Holokaust w Europie, zagładę sześciu milionów Żydów, utworzenie państwa Izrael, wojnę z Palestyńczykami - mówi Tim Mackintosh-Smith, historyk, autor książki "Arabowie. 3000 lat historii", o konflikcie izraelsko-palestyńskim i źródłach ataku Hamasu na Izrael.Artykuł dostępny w subskrypcji

Mackintosh-Smith jest brytyjskim arabistą. Od 40 lat zawodowo zajmuje się Bliskim Wschodem. W latach 1982-2019 mieszkał w starożytnej wieży mieszkalnej przy "Targu Krów" na Starym Mieście w Sanie, w Jemenie. Z powodu wojny domowej musiał wyjechać z tego kraju.

Jacek Tacik: Kogo winić za chaos na Bliskim Wschodzie?

Tim Mackintosh-Smith: Wielka Brytania ponosi wielką odpowiedzialność przed Palestyńczykami. To my, Brytyjczycy, wszystko zepsuliśmy, nie na początku, ale poprzez Balfoura i tak dalej. Jesteśmy w pewnym sensie jedną z bezpośrednich przyczyn dzisiejszej agonii Palestyny. I myślę, że powinniśmy czuć i działać zgodnie z naszą odpowiedzialnością za to, co zrobiliśmy - raczej w taki sposób, w jaki Niemcy mają tendencję do bycia proizraelskimi z powodu swojej najnowszej historii.

Jestem wielkim zwolennikiem takiego arystotelesowskiego wyjaśniania rzeczy i tragedii oraz idei istnienia czegoś, co nazywa się hamartią, żeby użyć greckiego terminu, czyli małego błędu, który może się rozwinąć i stawać się coraz większy i większy, i większy. I to jest trochę jak teoria chaosu, według której motyl trzepocze skrzydłami w Brazylii, więc po jakimś czasie pojawia się tornado w Teksasie.

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Tagi:
Konflikt na Bliskim WschodzieBliski WschódIzraelStrefa GazyPalestynaWielka Brytania
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