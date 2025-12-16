Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Strategiczne cele Rosji". Ostrzeżenie z Helsinek

Premier Donald Tusk na szczycie wschodniej flanki UE w Helsinkach
Premier: w końcu Europa zrozumiała, że wschodnia granica jest wspólną odpowiedzialnością
"Rosja stanowi najpoważniejsze, bezpośrednie i długoterminowe zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa oraz pokoju i stabilności w obszarze euroatlantyckim" - napisali przywódcy ośmiu państw UE w oświadczeniu po inauguracyjnym szczycie wschodniej flanki Unii w Helsinkach. W spotkaniu brał udział premier Donald Tusk.

W stolicy Finlandii we wtorek odbyło się spotkanie przywódców Polski, państw bałtyckich, Szwecji, Finlandii, Bułgarii i Rumunii w ramach inauguracyjnego szczytu wschodniej flanki UE. Poświęcone było przede wszystkim większemu zaangażowaniu UE w bezpieczeństwo państw regionu.

W oświadczeniu, opublikowanym po rozmowach, przywódcy ostrzegli między innymi, że sytuacja bezpieczeństwa w Europie "uległa nieodwracalnej zmianie i musimy dostosować się do niej jak najszybciej"

"Rosja stanowi najpoważniejsze, bezpośrednie i długoterminowe zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa oraz pokoju i stabilności w obszarze euroatlantyckim. Agresja Rosji przeciwko Ukrainie i jej konsekwencje stanowią głębokie i trwałe zagrożenie dla bezpieczeństwa i stabilności Europy" - napisali przywódcy w oświadczeniu opublikowanym po zakończonych rozmowach.

Podkreślili, że "strategiczne cele Rosji pozostają niezmienne: stworzenie strefy buforowej rozciągającej się od regionu Arktyki, przez Morze Bałtyckie i Morze Czarne, aż po Morze Śródziemne". - Sytuacja ta wymaga natychmiastowego priorytetowego potraktowania wschodniej flanki UE poprzez skoordynowane i wielowymiarowe działania operacyjne - czytamy dalej w oświadczeniu.

Przywódcy Polski, państw bałtyckich, Szwecji, Finlandii, Bułgarii i Rumunii podczas szczytu w Helsinkach
Przywódcy Polski, państw bałtyckich, Szwecji, Finlandii, Bułgarii i Rumunii podczas szczytu w Helsinkach
Źródło: TVN24

Rosja na wojnie przeciwko Europie

Jak zaznaczono, mimo że "wschodnia flanka Unii Europejskiej i NATO znajduje się na czele tego zagrożenia, zagrożenie to dotyczy całego kontynentu europejskiego, wymagając pilnych i skoordynowanych działań."

Wśród zagrożeń płynących ze strony Rosji, przywódcy europejscy wymienili przede wszystkim akty sabotażu, dezinformację i działania floty cieni. - Działania Rosji i Białorusi, takie jak zakłócanie sygnałów GPS, naruszanie przestrzeni powietrznej przez samoloty i drony, stanowiące zagrożenie dla infrastruktury krytycznej, wyzwania wynikające z rosyjskiej floty cieni, a także masowe kampanie dezinformacyjne i próby zakłócania porządku publicznego, podkreślają potrzebę wzmocnienia odporności i obronności Europy - głosi oświadczenie.

Jak zaznaczono, "próby destabilizacji naszych społeczeństw należy postrzegać jako element trwającej rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Przeniosą swoje siły zbrojne w pobliże naszej granicy"

"Przeniosą swoje siły zbrojne w pobliże naszej granicy"

"To jest bardzo ważna decyzja, która może Rosję zaboleć"

"To jest bardzo ważna decyzja, która może Rosję zaboleć"

BIZNES

Premier: w końcu Europa zrozumiała

Podczas wspólnej konferencji, po zakończeniu szczytu, premier Donald Tusk podkreślał, że celem państw wschodniej flanki UE i NATO jest efektywniejsza obrona przed rosyjską agresją.

- Dzisiejszy szczyt koncentrował się na wzmocnieniu bezpieczeństwa wschodniej flanki Unii. Razem z partnerami z regionu reagujemy na wyzwania dla bezpieczeństwa Europy w związku z rosyjskim agresywnym zachowaniem. W trakcie spotkania omówiliśmy, jak możemy być skuteczni w wyznaczeniu właściwego tempa prac Unii - powiedział premier.

Jak zaznaczył, "Polska bardzo mocno wnosi swój wkład w europejskie bezpieczeństwo. Chronimy zewnętrzne granice Unii z Rosją i Białorusią. Robiąc to, korzystamy z unijnych instrumentów". Dodał też, że wreszcie wschodnia flanka UE nie czuje się w tych wysiłkach osamotniona.

- Myślę, że możemy ogłosić chyba dzisiaj z zadowoleniem, że w końcu Europa zrozumiała, że wschodnia granica jest wspólną odpowiedzialnością. Nie jest to tylko obowiązek Polski, Finlandii czy Litwy. To wspólne europejskie zadanie i wspólna europejska odpowiedzialność - powiedział premier.

Tusk na szczycie "absolutnie kluczowym z punktu widzenia Polski"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tusk na szczycie "absolutnie kluczowym z punktu widzenia Polski"

Polska

Autorka/Autor: mgk/kab

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Marcin Obara

Udostępnij:
TAGI:
RosjaWojna w UkrainieNATODonald Tusk
Czytaj także:
shutterstock_2117581991
Wielki bank ostrzega. "Możesz stracić pieniądze!"
BIZNES
imageTitle
Ponad 21 lat więzienia dla sprawcy tragedii w Liverpoolu
EUROSPORT
Zderzenie w Dolinie Służewieckiej
Zderzenie z miejskim autobusem
WARSZAWA
Michał Dworczyk
Dworczyk wezwany do prokuratury
Polska
Atak pseudokibiców na trasie S8
Atak pseudokibiców na S8. Auta zajechały drogę autokarom, kierowcy z zarzutami
WARSZAWA
Mglisto, zimno
Pogoda na 5 dni. Czego się spodziewać
METEO
Budowa bloku mieszkalnego na jednym z osiedli w Rzeszowie
Nowa prognoza dla rynku nieruchomości
BIZNES
Malowidło odkryto na ścianie kamienicy przy ulicy Śląskiej 41
Kryły się pod warstwami farby, odkrycie podczas remontu kamienicy
Szczecin
Zapłacił za „randkę”, a później chciał odebrać pieniądze, grożąc kobiecie nożem i pistoletem
Po "randce" zażądał zwrotu pieniędzy. Kobietę wypchnął z jadącego auta
Katowice
Kreml, Moskwa, Rosja
Potajemne spotkania w Rosji. Reuters o "licznej delegacji"
Świat
Zdzisław K. (2)
Syn Jacka Kurskiego oskarżony o gwałt. Błyskawiczne śledztwo prokuratury
Kacper Sulowski
Ursus arctos marsicanus
Stały się mniej agresywne. Dlaczego?
METEO
Zniszczyła szlaban
Wjechała na przejazd, gdy zamykały się rogatki. Zaczęła cofać
Białystok
Attache wojskowy RP w USA gen. Krzysztof Nolbert (zdjęcie z 2021 r.)
Szef MON: ludzie prezydenta nie dopuścili polskiego generała do rozmów z Amerykanami
Polska
Prace poszukiwawczo-ratownicze w Tarnopolu
"Sprawiedliwość jest równie ważna jak pokój". Nowa komisja ma decydować o reparacjach
Świat
Okolice miejsca znalezienia ciała 11-letniej dziewczynki w Jeleniej Górze
Zatrzymana 12-latka wysłuchana. Nowe informacje o śmierci 11-letniej dziewczynki
Wrocław
Hiszpania, pociąg regionalny Rodalies de Catalunya niedaleko Sitges
Podróże po Hiszpanii za 60 euro. Władze szykują specjalny bilet
BIZNES
werona-shutterstock_170452373
60 sekund na zdjęcie. Włoskie miasto wprowadza limit
BIZNES
Seniorka nie miała nic do jedzenia. Zadzwoniła na policję i poprosiła o pomoc
Nie miała nic do jedzenia. Zadzwoniła na policję i poprosiła o pomoc
Poznań
imageTitle
Poduszka powietrzna wybuchła jej w trakcie jazdy
EUROSPORT
Wyrzucił gotówkę przez okno, bo uwierzył oszustom
Wyrzucili oszczędności przez okno
Wrocław
Jana Poczobut odbiera Nagrodę Sacharowa
Odebrała nagrodę za ojca. "Moja rodzina zmieniła się na zawsze"
Świat
sklep ubrania odziez shutterstock_2610788259
Inflacja bazowa. Nowe dane
BIZNES
Bożena Wołowicz czekała prawie 13 lat na wyrok skazujący rodzinę K.
Wyrok po latach nękania sąsiadki
Kraków
Odszedł pies ratowniczy Arrow
"Bohater na czterech łapach" nie żyje
Katarzyna Kędra
imageTitle
Portugalia wraca do kalendarza Formuły 1
EUROSPORT
Służba Bezpieczeństwa Ukrainy
Odnaleziona broń i "nowe dowody" na udział Rosji
Świat
traktor rolnictwo pole shutterstock_2433630571
Parlament Europejski zaostrza warunki handlu z Mercosurem
BIZNES
Tragedia w Jeleniej Górze
"To będzie praca, którą nazywamy interwencją kryzysową". Jak pomóc po tragedii
Polska
shutterstock_1087980230
Największy producent aut w Europie zamyka fabrykę. Decyzja "absolutnie konieczna"
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica