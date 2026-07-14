Świat Stany Zjednoczone wznawiają ataki. Zaczęła obowiązywać blokada morska Iranu Oprac. Aleksandra Sapeta |

USA użyły dronów morskich Corsair w ataku na Iran Źródło wideo: x.com/CENTCOM

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Siły rozpoczęły kolejną serię uderzeń na Iran o godzinie 15.00 czasu wschodniego USA (21 w Polsce). Ich celem jest "osłabianie irańskich zdolności do atakowania żeglugi handlowej w cieśninie Ormuz" - napisał w komunikacie CENTCOM, któremu podlegają siły na Bliskim Wschodzie. CENTCOM nie sprecyzował, co było celem ataków.

Wcześniej o nowych, wtorkowych atakach informowały media. Amerykański urzędnik powiedział, że celem uderzeń jest wyeliminowanie "pojawiających się zagrożeń".

USA wdrażają blokadę morską Iranu

CENTCOM zaznaczył, że jednocześnie siły amerykańskie przygotowują się do wznowienia blokady morskiej wobec irańskich portów i obszarów przybrzeżnych. Blokada zaczęła obowiązywać o godzinie 16.00 czasu wschodniego USA (22 w Polsce).

At 3 p.m. ET today, U.S. Central Command forces began launching an additional round of strikes against Iran to continue degrading Iranian capabilities used to attack commercial shipping in the Strait of Hormuz. The strikes are taking place as American forces prepare to resume the… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 14, 2026 Rozwiń Komunikat CENTCOM o wznowieniu ataków na Iran Źródło: X

W kolejnym komunikacie dowództwo poinformowało, że na Bliskim Wschodzie stacjonuje obecnie 20 okrętów Marynarki Wojennej USA oraz setki samolotów wojskowych.

U.S. forces resumed the naval blockade against vessels transiting to and from Iranian ports and coastal areas today at 4 p.m. ET.



There are currently more than 20 U.S. Navy warships and hundreds of military aircraft operating across the Middle East. American forces remain… pic.twitter.com/ATRJHlLQNo — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 14, 2026 Rozwiń Komunikat CENTCOM o wznowieniu blokady morskiej Źródło: X

Wznowienie blokady zapowiedział w poniedziałek prezydent USA Donald Trump. Podkreślił, że jest to reakcja na irańskie ataki na statki przepływające przez cieśninę Ormuz.

Nocą z poniedziałku na wtorek siły amerykańskie przeprowadziły trzecią z rzędu serię ataków na cele w Iranie. Prezydent USA w wywiadzie radiowym zapowiedział, że "uderzy mocno" i w poniedziałek, i w kolejne dni. Portal Axios podał, że kampania uderzeń planowana jest na wiele dni.

Amerykańskie dowództwo argumentuje, że uderzenia są odwetem za irańskie ataki na statki handlowe w Cieśninie Ormuz. We wtorek rano resort obrony Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA) poinformował o ostrzelaniu dwóch tankowców, należących do tego kraju. Zginęła jedna osoba, a osiem zostało rannych.

Iran grozi opóźnieniem otwarcia cieśniny Ormuz

Irańscy Strażnicy Rewolucji zagrozili, że jeśli USA będą kontynuować ataki, to "ani jedna kropla ropy lub gazu" nie zostanie wyeksportowana z regionu, a jedynym skutkiem "aktów agresji" ze strony Ameryki będzie opóźnianie otwarcia cieśniny Ormuz - podał Reuters za irańskimi mediami.

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej ogłosił też, że jego wtorkowe ataki na to, co określił jako "amerykańskie instalacje" w Kuwejcie i Bahrajnie, są odpowiedzią na amerykańskie uderzenia w cele irańskie.

Wiceminister spraw zagranicznych Iranu Kazem Gharibabadi powiedział w wywiadzie telewizyjnym, że Teheran będzie "egzekwował swą suwerenność nad cieśniną Ormuz za każdą cenę", i dodał, że Ormuz to "część narodowego bezpieczeństwa Iranu". Ocenił też, że Teheran nie jest już związany postanowieniami wstępnego porozumienia z USA podpisanego w Islamabadzie.

- Jeśli USA sądzą, że ataki militarne i blokada (morska) zmuszą nas do poproszenia o negocjacje, to robią błąd - oznajmił Gharibabadi. Ocenił też, że Stany Zjednoczone "rozmontowały" wstępne porozumienie pokojowe, blokując irańskie porty.

- Zapowiadając wznowienie morskiej blokady Iranu, co zrobiły USA ze wszystkimi ich zobowiązaniami w ramach protokołu z Islamabadu? Porzuciły je. W pewnym sensie rozmontowały ten protokół - doprecyzował wiceminister.

Wcześniej we wtorek Reuters podał, że aby zwiększyć presję na USA Iran sygnalizuje, iż gotów jest zamknąć cieśninę Bab al-Mandab, blokując następny ważny szlak handlowy przy pomocy sojuszniczego, jemeńskiego ruchu Huti. Cieśnina Bab al-Mandab łączy Morze Czerwone z Zatoką Adeńską i jest jednym z najważniejszych na świecie szlaków transportu ropy, w tym surowca z Arabii Saudyjskiej.