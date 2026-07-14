Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Stany Zjednoczone wznawiają ataki. Zaczęła obowiązywać blokada morska Iranu

|
HNNrsgKXIAE67RP
USA użyły dronów morskich Corsair w ataku na Iran
Źródło wideo: x.com/CENTCOM
Armia USA rozpoczęła kolejną falę ataków na irańskie cele. Amerykańskie siły rozpoczęły też blokadę morską portów i obszarów przybrzeżnych w Iranie. Na Bliskim Wschodzie stacjonuje obecnie 20 okrętów Marynarki Wojennej USA oraz setki samolotów wojskowych - poinformowało dowództwo Stanów Zjednoczonych. Iran zagroził, że wpłynie to na eksport ropy i gazu przez cieśninę Ormuz.

Siły rozpoczęły kolejną serię uderzeń na Iran o godzinie 15.00 czasu wschodniego USA (21 w Polsce). Ich celem jest "osłabianie irańskich zdolności do atakowania żeglugi handlowej w cieśninie Ormuz" - napisał w komunikacie CENTCOM, któremu podlegają siły na Bliskim Wschodzie. CENTCOM nie sprecyzował, co było celem ataków.

Wcześniej o nowych, wtorkowych atakach informowały media. Amerykański urzędnik powiedział, że celem uderzeń jest wyeliminowanie "pojawiających się zagrożeń". 

USA wdrażają blokadę morską Iranu

CENTCOM zaznaczył, że jednocześnie siły amerykańskie przygotowują się do wznowienia blokady morskiej wobec irańskich portów i obszarów przybrzeżnych. Blokada zaczęła obowiązywać o godzinie 16.00 czasu wschodniego USA (22 w Polsce).

W kolejnym komunikacie dowództwo poinformowało, że na Bliskim Wschodzie stacjonuje obecnie 20 okrętów Marynarki Wojennej USA oraz setki samolotów wojskowych.

Wznowienie blokady zapowiedział w poniedziałek prezydent USA Donald Trump. Podkreślił, że jest to reakcja na irańskie ataki na statki przepływające przez cieśninę Ormuz.

Nocą z poniedziałku na wtorek siły amerykańskie przeprowadziły trzecią z rzędu serię ataków na cele w Iranie. Prezydent USA w wywiadzie radiowym zapowiedział, że "uderzy mocno" i w poniedziałek, i w kolejne dni. Portal Axios podał, że kampania uderzeń planowana jest na wiele dni.

Amerykańskie dowództwo argumentuje, że uderzenia są odwetem za irańskie ataki na statki handlowe w Cieśninie Ormuz. We wtorek rano resort obrony Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA) poinformował o ostrzelaniu dwóch tankowców, należących do tego kraju. Zginęła jedna osoba, a osiem zostało rannych. 

Iran grozi opóźnieniem otwarcia cieśniny Ormuz

Irańscy Strażnicy Rewolucji zagrozili, że jeśli USA będą kontynuować ataki, to "ani jedna kropla ropy lub gazu" nie zostanie wyeksportowana z regionu, a jedynym skutkiem "aktów agresji" ze strony Ameryki będzie opóźnianie otwarcia cieśniny Ormuz - podał Reuters za irańskimi mediami. 

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej ogłosił też, że jego wtorkowe ataki na to, co określił jako "amerykańskie instalacje" w Kuwejcie i Bahrajnie, są odpowiedzią na amerykańskie uderzenia w cele irańskie.

Wiceminister spraw zagranicznych Iranu Kazem Gharibabadi powiedział w wywiadzie telewizyjnym, że Teheran będzie "egzekwował swą suwerenność nad cieśniną Ormuz za każdą cenę", i dodał, że Ormuz to "część narodowego bezpieczeństwa Iranu". Ocenił też, że Teheran nie jest już związany postanowieniami wstępnego porozumienia z USA podpisanego w Islamabadzie.

- Jeśli USA sądzą, że ataki militarne i blokada (morska) zmuszą nas do poproszenia o negocjacje, to robią błąd - oznajmił Gharibabadi. Ocenił też, że Stany Zjednoczone "rozmontowały" wstępne porozumienie pokojowe, blokując irańskie porty.

- Zapowiadając wznowienie morskiej blokady Iranu, co zrobiły USA ze wszystkimi ich zobowiązaniami w ramach protokołu z Islamabadu? Porzuciły je. W pewnym sensie rozmontowały ten protokół - doprecyzował wiceminister. 

Wcześniej we wtorek Reuters podał, że aby zwiększyć presję na USA Iran sygnalizuje, iż gotów jest zamknąć cieśninę Bab al-Mandab, blokując następny ważny szlak handlowy przy pomocy sojuszniczego, jemeńskiego ruchu Huti. Cieśnina Bab al-Mandab łączy Morze Czerwone z Zatoką Adeńską i jest jednym z najważniejszych na świecie szlaków transportu ropy, w tym surowca z Arabii Saudyjskiej.

Źródło: PAP, tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
IranUSACieśnina OrmuzKonflikt na Bliskim Wschodzie
Aleksandra Sapeta
Aleksandra Sapeta
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Pożar w OXY Tower w Brukseli (14 lipca 2026 roku)
Pożar w wieżowcu w Brukseli. Są ofiary śmiertelne
Świat
imageTitle
Chciał w piłkę, kopnął w Yamala. Opłakane skutki interwencji
EUROSPORT
Tragiczny wypadek w Kowalewicach niedaleko Darłowa (Zachodniopomorskie). Nie żyje 16-latek
Kierowca nieoznakowanego radiowozu śmiertelnie potrącił 16-latka. Komunikat policji
Bartłomiej Plewnia
Donald Trump, Lindsey Graham
"Lindsey bardzo tego chciał". Trump pytany o projekt zmarłego senatora
Świat
shutterstock_2044480022
Wysoka wygrana w Eurojackpot w Polsce
BIZNES
Donald Trump
"Oni pokochali Stany Zjednoczone. Nawet mnie lubią"
Świat
Burza, pioruny, noc
Ostrzeżenia IMGW dla 11 województw
METEO
imageTitle
Lewandowski wymijająco o przyszłości w reprezentacji
EUROSPORT
Prezydent USA Donald Trump
Trump rezygnuje z opłat w cieśninie Ormuz. Jest nowe rozwiązanie
BIZNES
imageTitle
To pytanie musiało paść: kiedy debiut Lewandowskiego w Chicago Fire?
EUROSPORT
imageTitle
Trener rozbawił Lewandowskiego. "Ile masz tytułów?"
EUROSPORT
smartfon shutterstock_449254483
"Pomoc" w odzyskaniu pieniędzy. Jak działają oszuści
BIZNES
"Okradli Polaków ze składek zdrowotnych"? NFZ wyjaśnia
Radni mieli obchodzić kolejkę. Kontrola NFZ w Miejskim Centrum Medycznym w Piasecznie
WARSZAWA
Burza, deszcz
Gdzie jest burza? Burze słabną, ale wciąż pada
METEO
imageTitle
Nowy etap Lewandowskiego. "Nie znika aż tak bardzo z radarów"
EUROSPORT
fabryka roboty maszyny shutterstock_2682841033
Gawkowski: ten obiekt będzie fundamentem gospodarki
BIZNES
GettyImages-2286095113
Lewandowski zaprezentowany w nowych barwach
EUROSPORT
Prokuratura Regionalna w Rzeszowie
Jest decyzja w sprawie Cezarego J.
Polska
pap_20260417_0CQ
"Czarnek powiedział coś, co powiedział dzień przed rozpoczęciem wojny Putin"
FAKTY PO FAKTACH
Noc deszcz
RCB ostrzega przed nocnymi ulewami
METEO
GettyImages-2286107352
Hiszpania o włos od finału. Rozpaczliwe ataki Francji
RELACJA
Z bloku w Ursusie ewakuowano 14 rodzin
Pęknięta ściana bloku i nocna ewakuacja 14 rodzin
WARSZAWA
Maciej Świrski
Świrski i J. przesłuchiwani. Jeszcze dziś komunikat prokuratury
Tak jest
Dwóch strażaków przewieziono do szpitala
Zderzyła się z wozem strażackim
Wrocław
Kevin Warsh
Trump już go nie pochwali? Szef Fed zapowiada niezależność
BIZNES
Lamine Yamal
Prowokacja Yamala tuż przed półfinałem
EUROSPORT
Prawo i Sprawiedliwość złożyło dwie listy kandydatów do rady powiatu (zdjęcie ilustracyjne)
Zarzucają mu niegospodarność i nepotyzm. Referendum w sprawie odwołania wójta
WARSZAWA
Śmierć na plebanii w Drobinie
Zagadkowa śmierć 31-latka na plebanii. Prokuratura: nikt nie zawinił
WARSZAWA
Wypadek na A2
Na autostradzie wbił się w tył ciężarówki
Lubuskie
Hiszpania, Badajoz. David Sanchez na rozprawie w sprawie nadużyć (28.05.2026)
Brat hiszpańskiego premiera skazany
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica