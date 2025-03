Zdrowie papieża "stale się poprawia". Nowy komunikat

W komunikacie podkreślono: "Stan kliniczny Ojca Świętego dalej jest stabilny. Poprawa zanotowana w poprzednich dniach dalej umacnia się, co potwierdzają zarówno wyniki badań krwi, jak i obiektywna ocena kliniczna oraz dobra odpowiedź na terapię farmakologiczną".

Rano i po południu papież połączył się z Aulą Pawła VI w Watykanie, dzięki czemu mógł śledzić odbywające się tam rekolekcje wielkopostne Kurii Rzymskiej. Franciszek przyjął komunię i udał się na modlitwę do kaplicy prywatnego apartamentu w Poliklinice Gemelli - przekazał Watykan. Interpretując wydany biuletyn, źródła watykańskie wyjaśniły, że decyzja lekarzy o tym, by nie wstrzymywać się już ze stawianiem prognoz, oznacza, że papież nie znajduje się w bezpośrednim zagrożeniu życia z powodu obustronnego zapalenia płuc, które było przyczyną hospitalizacji. Ale - zaznaczyły - jego stan jest nadal złożony i utrzymuje się inne ryzyko, także z powodu wieku i dlatego musi pozostać w szpitalu, by kontynuować leczenie w środowisku chronionym. Również w nocy z poniedziałku na wtorek zastosowana zostanie nieinwazyjna wentylacja mechaniczna przy użyciu maski tlenowej.