Zerwała koronę z głowy Miss Piękności, twierdząc, że złamała regulamin. "Jesteśmy rozczarowani"

Tegoroczna Miss Piękności Sri Lanki została poturbowana podczas finału konkursu po tym, jak jej poprzedniczka zerwała kobiecie z głowy koronę. Twierdziła, że nie może ona otrzymać tytułu, ponieważ złamała regulamin. Organizatorzy wydarzenia poinformowali, że nagroda zostanie zwrócona zwyciężczyni. "Jesteśmy rozczarowani tym, co się stało" - dodali w oświadczeniu.

Pozbawiona korony

Chwilę po ogłoszeniu werdyktu na scenie doszło do nietypowej sytuacji. Poprzedniczka laureatki, zeszłoroczna Miss Piękności Caroline Jurie, oświadczyła, że De Silva złamała regulamin konkursu, bo jest rozwódką, a następnie zdjęła zwycięską koronę z głowy kobiety. Jedna z reguł zakłada, że uczestniczki wyborów miss muszą być mężatkami.

- Istnieje zasada, która zabrania uczestnictwa kobietom, które wyszły za mąż i się rozwiodły. Dlatego podejmuję krok, by korona trafiła do osoby, która zajęła drugie miejsce - oświadczyła Jurie, zwracając się do widowni.