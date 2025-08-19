Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Gdzie mogłaby się odbyć rozmowa Zełenskiego i Putina? Macron ma pomysł

Emmanuel Macron
Prezydent Francji Emmanuel Macron powitany w Białym Domu
Źródło: Reuters
Po szczycie w Waszyngtonie Wołodymyr Zełenski wyraził gotowość na dwustronne spotkanie z Władimirem Putinem. W sprawie ewentualnych rozmów obu liderów wypowiedział się prezydent Francji Emmanuel Macron. Wskazał, w którym miejscu mogłyby się one odbyć.
Kluczowe fakty:
  • W poniedziałek w Białym Domu spotkali się prezydenci USA i Ukrainy, a także europejscy liderzy. Rozmowy dotyczyły wysiłków na rzecz zakończenia wojny w Ukrainie.
  • Trump w czasie szczytu zadzwonił do Władimira Putina, aby ustalić z nim spotkanie z Wołodymyrem Zełenskim. Ukraiński prezydent wyraził gotowość do rozmów.
  • We wtorkowym wywiadzie Emmanuel Macron wskazał możliwe miejsce spotkania, które byłoby "neutralne".

W czasie poniedziałkowego szczytu w Białym Domu Donald Trump zadzwonił do Władimira Putina i rozpoczął aranżowanie spotkania prezydenta Rosji z Wołodymyrem Zełenskim, po którym ma nastąpić kolejne - trójstronne z jego udziałem.

Tego dnia gotowość do rozmów potwierdził również prezydent Ukrainy. - Jesteśmy gotowi do dwustronnego spotkania z Putinem. I liczymy następnie na trójstronne spotkanie z Trumpem - oświadczył. Dodał, że nie ustalono dat potencjalnych spotkań.

Po rozmowach w Białym Domu jest "jedna rzecz, która niepokoi"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Po rozmowach w Białym Domu jest "jedna rzecz, która niepokoi"

Macron o miejscu rozmów ukraińsko-rosyjskich

W wyemitowanym we wtorek wywiadzie dla telewizji LCI do sprawye miejsca ewentualnego spotkania Zełenskiego i Putina odniósł się prezydent Francji Emmanuel Macron. - To będzie kraj neutralny, a więc być może Szwajcaria, ja opowiadam się za Genewą, albo też inny kraj - powiedział. Przypomniał, że miejscem poprzednich rozmów był Stambuł.

Emmanuel Macron
Emmanuel Macron
Źródło: president.gov.ua

Jak dodał, szczyt trójstronny mógłby odbyć się na początku września, więc kluczowe będą najbliższe dwa tygodnie. Francuski prezydent podkreślił, podsumowując poniedziałkowe rozmowy w Waszyngtonie, że amerykański prezydent chce pokoju. - Trump chce pokoju. To jest dobre i to nas z nim łączy - uznał.

Ostrzegł przy tym, że jeśli pokój w wojnie rozpoczętej przez Rosję będzie "kapitulacją Ukrainy", to będzie to "dramatyczne" dla Europy. Zdaniem Macrona decyzja w sprawie ewentualnych ustępstw terytorialnych należy do Ukrainy.

Zełenski o "najlepszym spotkaniu". Ujawnia ustalenia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zełenski o "najlepszym spotkaniu". Ujawnia ustalenia

"Rosja stała się trwale siłą destabilizującą"

Jak zauważył prezydent Francji, od około 2007-2008 roku - między innymi wtedy miała miejsce wojna rosyjsko-gruzińska - Rosja "rzadko dotrzymywała swych zobowiązań". - Rosja stała się trwale siłą destabilizującą i potencjalnym zagrożeniem dla wielu z nas. Kraj, który inwestuje w armię 40 procent swojego budżetu (...), nie powróci do stanu pokoju i systemu demokratycznego w ciągu jednej nocy - zauważył Macron.

Nazwał przy tym Putina "drapieżcą", który "musi pożerać", by przetrwać. - To jest zagrożenie dla Europejczyków. (...) Nie trzeba być naiwnym - zaznaczył.

OGLĄDAJ: Macron: wszyscy zgadzamy się, że chcemy pokoju
pc

Macron: wszyscy zgadzamy się, że chcemy pokoju

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kgr//akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: president.gov.ua

Udostępnij:
TAGI:
Emmanuel MacronFrancjaWojna w UkrainieWładimir PutinWołodymyr Zełenski
Czytaj także:
rzymm turysci wlochy shutterstock_2569314499
"Nie pozwól, żeby twoją jedyną pamiątką był mandat". Apel ambasady
BIZNES
imageTitle
Świątek nową liderką rankingu? Możliwe i to wkrótce
EUROSPORT
Miasto wystawia samochody na sprzedaż
Urząd wystawił na sprzedaż samochody. Nie brakuje uznanych marek
Łódź
Pijana chciała kontynuować jazdę samochodem bez kół. Zatrzymał ją policjant po służbie
Pijana wjechała na chodnik i straciła dwie opony. Chciała jechać dalej
Trójmiasto
Prezydent Finlandii Alexander Stubb
To jeden z ulubionych polityków Trumpa w Europie. Kim jest Alexander Stubb?
Julia Wiśniewska
sklejka 1
Kuba usłyszał "nie będę pływać z tym czymś". Magdę przezwano "grzybem". Jak wygląda życie z łuszczycą?
Zuzanna Kuffel
Wołodymyr Zełenski i Donald Trump w Gabinecie Owalnym (18.08.2025)
"Nauczył się tego". Ekspertka mowy ciała o Zełenskim
Władysław Kosiniak-Kamysz
Posiedzenie rządu bez Tuska. "Dynamika przyspieszyła"
Polska
"Zdjęcie, które przejdzie do historii"? Tak, wpływu rosyjskiej propagandy w sieci
FAŁSZ"Zdjęcie, które przejdzie do historii"? Tak, siły rosyjskiej propagandy
Renata Gluza
Sinice w Bałtyku
Zamknięte kąpieliska nad Bałtykiem
Trójmiasto
imageTitle
"Dodał trochę śniegu". Oszustwo zamiast miejsca w historii?
EUROSPORT
Ashton Kutcher
Soho House opuszcza giełdę. Kutcher ma być w zarządzie
BIZNES
Remont przejdzie fragment ulicy Modlińskiej
Zaoszczędzili na remontach, nadwyżkę chcą wydać na kolejne
WARSZAWA
W Płotach zburzono pomnik polsko-radzieckiego braterstwa broni
Zburzyli pomnik polsko-radzieckiego braterstwa broni
Szczecin
Strażacy poszukują zaginionych osób w mieście Bayannur w Mongolii Wewnętrznej
Liczba ofiar powodzi rośnie, a deszcz nie przestaje padać
METEO
Karol Nawrocki
Miał negocjować "przy wszystkich stołach". Przy najważniejszym go zabrakło
Polska
Tym razem udało się uratować wszystkie tonące osoby
Weszli do morza z opiekunem, zaczęli tonąć. "Te dzieciaki uratował cud"
Trójmiasto
fabryka intel Ocotillo Chandler Arizona USA - Around the World Photos shutterstock_2188140625
Wielki bank inwestuje w giganta. Akcje w górę
BIZNES
Ciągnik siodłowy wypadł z drogi i uderzył w drzewo
Pękła opona, ciężarówka uderzyła w drzewo
Opole
Georgette Mosbacher
Bez Nawrockiego w Białym Domu. Mosbacher: to prawdopodobnie wina Polski
Polska
Zderzenie auta i cysterny na DK57
Zginęły cztery osoby, kierowca miał dożywotni zakaz prowadzenia. Nowe informacje
WARSZAWA
imageTitle
Błyskawiczne odpadnięcie. US Open bez Kawy
EUROSPORT
Uwaga na smog
Miał być eko, może być "kopciuchem". Wstrzymują dofinansowania
BIZNES
Za długie czekanie w kolejce zaatakował lekarza
"Zdenerwował się, że musi czekać". Zaatakował lekarza
Wrocław
Maria Królska w stołówce uniwersyteckiej Jowita. W branży gastronomicznej pracuje od 1967 roku!
Ostatni żurek u Królskich. Rodzinny biznes znika po pół wieku
Paweł Łabęda
imageTitle
Świątek błyskawicznie wraca na kort
EUROSPORT
imageTitle
Portugalczycy chcą z Polaka zrobić kapitana
EUROSPORT
Karol Nawrocki spotkał się z Donaldem Tuskiem
"Nie było żadnego zgłaszania obecności". Sikorski odpowiada
Polska
Nietypowy znak w Tatrach
W Tatrach chcą rozwiązać śmierdzący problem
Kraków
Zderzenie z lawetą w miejscowości Grochowe
Pijany uciekał lawetą, wymusił pierwszeństwo. Troje nastolatków nie żyje
Rzeszów

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica