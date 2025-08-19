Gdzie mogłaby się odbyć rozmowa Zełenskiego i Putina? Macron ma pomysł

Prezydent Francji Emmanuel Macron powitany w Białym Domu Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: W poniedziałek w Białym Domu spotkali się prezydenci USA i Ukrainy, a także europejscy liderzy. Rozmowy dotyczyły wysiłków na rzecz zakończenia wojny w Ukrainie.

Trump w czasie szczytu zadzwonił do Władimira Putina, aby ustalić z nim spotkanie z Wołodymyrem Zełenskim. Ukraiński prezydent wyraził gotowość do rozmów.

We wtorkowym wywiadzie Emmanuel Macron wskazał możliwe miejsce spotkania, które byłoby "neutralne".

W czasie poniedziałkowego szczytu w Białym Domu Donald Trump zadzwonił do Władimira Putina i rozpoczął aranżowanie spotkania prezydenta Rosji z Wołodymyrem Zełenskim, po którym ma nastąpić kolejne - trójstronne z jego udziałem.

Tego dnia gotowość do rozmów potwierdził również prezydent Ukrainy. - Jesteśmy gotowi do dwustronnego spotkania z Putinem. I liczymy następnie na trójstronne spotkanie z Trumpem - oświadczył. Dodał, że nie ustalono dat potencjalnych spotkań.

Macron o miejscu rozmów ukraińsko-rosyjskich

W wyemitowanym we wtorek wywiadzie dla telewizji LCI do sprawye miejsca ewentualnego spotkania Zełenskiego i Putina odniósł się prezydent Francji Emmanuel Macron. - To będzie kraj neutralny, a więc być może Szwajcaria, ja opowiadam się za Genewą, albo też inny kraj - powiedział. Przypomniał, że miejscem poprzednich rozmów był Stambuł.

Emmanuel Macron Źródło: president.gov.ua

Jak dodał, szczyt trójstronny mógłby odbyć się na początku września, więc kluczowe będą najbliższe dwa tygodnie. Francuski prezydent podkreślił, podsumowując poniedziałkowe rozmowy w Waszyngtonie, że amerykański prezydent chce pokoju. - Trump chce pokoju. To jest dobre i to nas z nim łączy - uznał.

Ostrzegł przy tym, że jeśli pokój w wojnie rozpoczętej przez Rosję będzie "kapitulacją Ukrainy", to będzie to "dramatyczne" dla Europy. Zdaniem Macrona decyzja w sprawie ewentualnych ustępstw terytorialnych należy do Ukrainy.

"Rosja stała się trwale siłą destabilizującą"

Jak zauważył prezydent Francji, od około 2007-2008 roku - między innymi wtedy miała miejsce wojna rosyjsko-gruzińska - Rosja "rzadko dotrzymywała swych zobowiązań". - Rosja stała się trwale siłą destabilizującą i potencjalnym zagrożeniem dla wielu z nas. Kraj, który inwestuje w armię 40 procent swojego budżetu (...), nie powróci do stanu pokoju i systemu demokratycznego w ciągu jednej nocy - zauważył Macron.

Nazwał przy tym Putina "drapieżcą", który "musi pożerać", by przetrwać. - To jest zagrożenie dla Europejczyków. (...) Nie trzeba być naiwnym - zaznaczył.

