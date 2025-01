Trwają przygotowania do spotkania Trumpa z Putinem. Zgłaszają się chętni, by je zorganizować

Serbia wyraziła gotowość do zorganizowania spotkania przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Potwierdził to na antenie telewizji Pink prezydent tego kraju Aleksandar Vuczić. Wcześniej rzecznik szwajcarskiego MSZ deklarował, że jego kraj "jest gotowy zorganizować szczyt prezydentów Donalda Trumpa i Władimira Putina, jeśli o to poproszą".