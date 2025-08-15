Putin wyląduje w ostatniej chwili. Powita go Trump

Trump rozmawiał z dziennikarzami w drodze na Alaskę Źródło: Reuters

Szczyt prezydenta USA Donalda Trumpa i rosyjskiego przywódcy Władimira Putina odbędzie się w piątek w bazie wojskowej Elmendorf-Richardson w Anchorage na Alasce. Jego głównym tematem ma być trwająca od ponad trzech lat wojna w Ukrainie.

Jak przekazał mediom Dmitrij Pieskow, którego cytował Reuters, przy trapie samolotu Putina ma powitać sam Trump. Wcześniej o osobistym powitaniu donosiło między innymi NBC News. Powołując się na źródła w amerykańskiej administracji, przekazano, że dla rosyjskiego przywódcy ma zostać rozwinięty także czerwony dywan.

Spotkanie zaplanowano na godzinę 11 czasu lokalnego (21 w Polsce), jednak według wcześniejszych informacji miało ono rozpocząć się pół godziny później.

Ostatnie godziny przed spotkaniem

Agencja Reutera podała za rosyjskimi mediami, że zanim Putin wyleciał na Alaskę, złożył kwiaty przed znajdującym się w Magadanie pomnikiem upamiętniającym współdziałanie militarne USA i ZSRR podczas II wojny światowej. Rzeźba przedstawia uścisk dłoni radzieckiego i amerykańskiego pilota.

Z kolei Trump wyruszył z Waszyngtonu do Anchorage przed godziną 7 czasu waszyngtońskiego na pokładzie Air Force One, który wystartował z bazy Andrews w stanie Maryland.

Jak informował Biały Dom, Trumpowi towarzyszy 16-osobowa delegacja, w tym sekretarz stanu Marco Rubio, ministrowie handlu i skarbu, Howard Lutnick i Scott Bessent, a także dyrektor CIA John Ratcliffe. Są wśród nich też specjalny wysłannik prezydenta Steve Witkoff, który niedawno złożył wizytę w Moskwie oraz rzeczniczka prezydenta Karoline Leavitt.

Strona rosyjska podała natomiast, że w składzie jej delegacji znajdą się ministrowie spraw zagranicznych, obrony i finansów: Siergiej Ławrow, Andriej Biełousow i Anton Siłuanow, a także doradcy Putina: Kiriłł Dmitrijew i Jurij Uszakow.

