To tu spotkają się Trump z Putinem. Biały Dom potwierdza

Dlaczego Alaska? Doktor Fatalski o "kluczu do zrozumienia" wyboru miejsca spotkania Trumpa i Putina

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt przekazała na wtorkowej konferencji, że "w piątek rano prezydent Donald Trump uda się w podróż po kraju do Anchorage na Alasce na dwustronne spotkanie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem".

Do tej pory wiadomo było jedynie, że do rozmowy przywódców USA i Rosji ma dojść w piątek w tym amerykańskim stanie, ale Waszyngton nie podawał szczegółów.

Anchorage jest największy miastem na Alasce, liczącym blisko 290 tysięcy mieszkańców. Choć rzeczniczka przekazała, że to właśnie tam dojdzie do spotkania, nie doprecyzowała, jaka będzie jego dokładna lokalizacja.

Dziennik "Anchorage Daily News" opisywał, że w grę wchodzą trzy miejsca - położone tuż pod miastem lotnisko lub amerykańska baza wojskowa, ale również hotel w centrum Anchorage.

Rozmowy Trump - Putin

Trump i Putin mają rozmawiać o zakończeniu wojny w Ukrainie, która wybuchła w lutym 2022 roku w wyniku brutalnej rosyjskiej agresji.

USA są zaangażowane w negocjacje mające doprowadzić do zawieszenia broni. Rozmowy na ten temat w różnych formach prowadzone są od zimy. W lutym doszło do spotkania USA-Rosja, a później do rozmów USA-Ukraina. W kolejnych miesiącach odbywały się inne negocjacje delegacji w różnych kombinacjach. Nie przyniosły jednak żadnego przełomu.

