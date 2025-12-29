Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"W pięć minut rozstrzygnęliśmy trzy kwestie"

Donald Trump wita się z Benjaminem Netanjahu w swojej rezydencji Mar-a-Lago
Donald Trump wita się z Benjaminem Netanjahu w swojej rezydencji Mar-a-Lago
Źródło: CNN
Benjamin Netanjahu spotkał się w poniedziałek z Donaldem Trumpem w USA. W trakcie oficjalnego powitania Trump potwierdził, że poprze ewentualny atak Izraela na Iran, jeżeli Teheran będzie kontynuować prace nad bronią masowego rażenia. Amerykański prezydent domagał się też ułaskawienia dla szefa izraelskiego rządu, nazywając go "bohaterem wojennym".

Trump spotkał się w poniedziałek z izraelskim premierem. Benjamin Netanjahu już wcześniej ogłosił, że rozmowa ma dotyczyć drugiej fazy rozejmu w Strefie Gazy, sytuacji w Libanie i relacji z Iranem. Po pierwszej rozmowie prezydent USA stwierdził: - W pięć minut spotkania rozstrzygnęliśmy trzy trudne kwestie.

Jak pisze Reuters, trzy kwestie, o których mówił Trump, dotyczą Strefy Gazy.

"Zrobimy to natychmiast"

Witając Netanjahu, amerykański prezydent w rozmowie z izraelskim dziennikarzem powiedział, że poprze atak Izraela na Iran, jeśli rząd w Teheranie będzie kontynuował prace w ramach programu rakietowego i jądrowego.

- Jeśli będzie kontynuował prace nad pociskami: tak. Jeśli nad nuklearnymi, to szybko (...), zrobimy to natychmiast - dodał Trump.

Sugerował później, że USA same ponowią atak na irańskie instalacje nuklearne. - Słyszę, że Iran znów próbuje budować i jeśli tak jest, zburzymy je, zburzymy je w cholerę - zagroził.

Prezydent USA odmówił jednocześnie deklaracji, czy popiera obalenie irańskiego reżimu, choć zaznaczył, że mierzy się on z potężnymi problemami. - Mają ogromną inflację. Ich gospodarka jest w kryzysie. Gospodarka jest w kiepskim stanie. Wiem, że ludzie nie są zadowoleni, ale nie zapominajcie, że za każdym razem, gdy wybuchają zamieszki albo ktoś tworzy małą czy dużą grupę, zaczynają strzelać do ludzi. Oni mają tendencję do zabijania ludzi - zaznaczył.

Trump: Bibi jest bohaterem wojennym

Oznajmił też, że chce bardzo szybko przejść do drugiej fazy planu pokojowego dla Strefy Gazy, jednak zaznaczył, że najpierw konieczne jest rozbrojenie Hamasu.

Mimo doniesień o frustracji Trumpa wobec Netanjahu w związku z atakami na członków Hamasu i podważaniem zawieszenia broni amerykański prezydent pochlebnie wyrażał się na temat izraelskiego premiera, twierdząc, że gdyby na czele rządu stał ktoś inny, "Izraela by już nie było".

Donald Trump wita się z Benjaminem Netanjahu w swojej rezydencji Mar-a-Lago
Donald Trump wita się z Benjaminem Netanjahu w swojej rezydencji Mar-a-Lago
Źródło: Reuters

Trump mówił też o kwestii potencjalnego ułaskawienia Netanjahu, który jest oskarżony w swoim kraju o korupcję. Według izraelskiej gazety "Jedi’ot Acharonot" Trump zwrócił się do izraelskiego prezydenta Izaaka Herzoga z taką prośbą.

- Bibi (Netanjahu - red.) jest bohaterem wojennym, powinien otrzymać ułaskawienie. Rozmawiałem z prezydentem Izaakiem Herzogiem, powiedział mi, że ułaskawienie jest w drodze - powiedział, witając Netanjahu.

Według Reutersa izraelski prezydent zaprzeczył, jakoby miał rozmawiać z Trumpem na temat ułaskawienia.

OGLĄDAJ: "Obama nie zamierzał tego robić", miał własną strategię. "Netanjahu był wściekły"
photo-collage

"Obama nie zamierzał tego robić", miał własną strategię. "Netanjahu był wściekły"

photo-collage
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: aaw/ads

Źródło: Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
TAGI:
IzraelKłopoty premiera NetanjahuBenjamin NetanjahuDonald Trump
Czytaj także:
imageTitle
Smutek w rodzinie Lukasa Podolskiego. "Na zawsze będziesz żyć w moim sercu"
EUROSPORT
Atak zimy w Michigan
Atak zimy w USA. Miejscami spadło 60 centymetrów śniegu
METEO
Autostrada
Setki kilometrów nowych dróg. Plany drogowców
BIZNES
Ogrodzenie na granicy Łotwy z Rosją
Odgrodzili się od Rosji. Bariera gotowa
imageTitle
Nowe informacje po wypadku Joshuy
EUROSPORT
shutterstock_2564282247
Dają dwa miliony rocznie. Jest jednak haczyk
BIZNES
29 2000 kropka cl-0032
"Świat patrzy", "zagranica się zastanawia z kim w Polsce rozmawiać"
Swoim autem od razu przyciągnął uwagę policjantów
Tak udekorowanym autem wyjechał na drogę, skończyło się mandatem
WARSZAWA
Śnieg, noc, opady
Noc z zawiejami i zamieciami. W mocy pomarańczowe alarmy
METEO
pc
Co z notatką z rozmowy Nawrockiego? "Podobno ma dotrzeć jutro"
Polska
shutterstock_2594645557
Tak zmieni się latanie w przyszłym roku
BIZNES
imageTitle
Przedwczesna radość. Dyskwalifikacja zamiast drugiego miejsca
EUROSPORT
Leżał w rowie, w jego domu ukrywał się poszukiwany (zdj. ilustracyjne)
Leżał w rowie, odwieźli go do domu. Tam ukrywał się poszukiwany 30-latek
WARSZAWA
Żywność ultraprzetworzona
Prawie połowa z nas musi zmienić dietę, jeśli chcemy uratować klimat
METEO
imageTitle
"W Garmisch-Partenkirchen będzie troszeczkę łatwiej"
EUROSPORT
Czołgi Leopard 2 stacjonujące na Łotwie
Rosja "zmieniła zachowanie". "Wielowarstwowe podejście"
Przed sądem stanie matka skrajnie zaniedbanego 14-latka (zdjęcie ilustracyjne)
Zadał kuzynowi ponad 240 ciosów nożem. Nie odpowie za zabójstwo
Trójmiasto
imageTitle
Nowa rzeczywistość Tomasiaka. "Aż tak bardzo się tym nie przejmowałem"
EUROSPORT
elektrownia Konin, ZE PAK
Trzęsienie we władzach ZE PAK. Odchodzi Walendziak, przychodzi Grad
BIZNES
Pożar altany na Bemowie
Altana stanęła w ogniu
WARSZAWA
Władysław Kosiniak-Kamysz i Tomasz Siemoniak
Ministrowie chcą spotkania z prezydentem. Jest odpowiedź rzecznika
Polska
Apelują o rezygnację z fajerwerków podczas zabaw sylwestrowych
"Huczna zabawa nie jest warta traumy zwierząt"
WARSZAWA
imageTitle
Nigeryjskie serce, brytyjskie złoto i cudowne ocalenie. Historia Anthony'ego Joshuy
EUROSPORT
Brigitte Bardot
Tu spocznie Brigitte Bardot. Przed śmiercią zmieniła swoją wolę
Kultura i styl
Intensywne opady śniegu, zima, późna jesień
Gruba warstwa śniegu przykryje część kraju
METEO
Karol Nawrocki i Marcin Przydacz
Oto co Nawrocki powiedział Trumpowi
Polska
imageTitle
Fenomenalny Słoweniec zmiażdżył konkurencję. Udany debiut Tomasiaka
EUROSPORT
Pożar kościoła w Lublinie
Po pożarze dachu świątynia grozi zawaleniem
Lublin
PG Silesia, przedsiębiorstwo górnicze
Protest górników. Jest porozumienie
BIZNES
Wołodymyr Zełenski
Zełenski odrzuca oskarżenia o "atak na rezydencję" Putina. "Kompletne kłamstwo"

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica