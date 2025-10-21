Dlaczego nie będzie spotkania z Putinem? Marco Rubio dał sygnał

Zełenski: Putin nie jest gotowy Źródło: TVN24

W poniedziałek sekretarz stanu USA Marco Rubio i minister spraw zagranicznych Rosji Siegiej Ławrow rozmawiali telefonicznie. Ich rozmowa pokazała, że Kreml pozostaje przy swoim dawnym stanowisku, według którego Ukraina powinna przekazać Rosjanom kontrolę nad całym Donbasem w ramach porozumienia pokojowego - przekazały źródła dziennika.

Jak podał "WSJ", po tym telefonie Rubio, który jest też doradcą ds. bezpieczeństwa narodowego prezydenta Donalda Trumpa, powiadomił innych przedstawicieli Białego Domu, że zorganizowanie szczytu Trumpa z Putinem w najbliższej przyszłości najpewniej nie przyniosłoby pozytywnych rezultatów dla negocjacji pokojowych.

Stanowisko Kremla "niezmienne"

Przedstawiciel Białego Domu we wtorek powiadomił media, że "nie ma planów, aby prezydent Trump spotkał się z prezydentem Putinem w najbliższej przyszłości".

We wtorek Ławrow powiedział dziennikarzom, że rosyjskie stanowisko jest "niezmienne". - Myślę, że amerykańskie władze doszły do wniosku, że stanowisko Rosji pozostało w dużej mierze niezmienne na przestrzeni czasu i pozostaje w granicach jej pierwotnych, maksymalistycznych żądań - oświadczył minister.

Dodał, że stanowisko Rosji było takie samo też w sierpniu, gdy doszło do spotkania Trumpa z Putinem na Alasce. Ławrow powiedział, że Rosja woli całościowe porozumienie pokojowe od zawieszenia broni. To zdaniem krytyków pozwala Kremlowi kontynuować walki i nie podejmować negocjacji w dobrej wierze.

Nadzieja w administracji na kolejny szczyt Trump - Putin

Zdaniem wysokiego rangą przedstawiciela administracji cytowanego przez "WSJ", wypowiedzi Ławrowa potwierdzają, że Rosja nadal nie jest skłonna do zawarcia porozumienia. Źródło dziennika przekazało jednocześnie, że podczas zeszłotygodniowej rozmowy telefonicznej z Trumpem Putin zasygnalizował, że jest otwarty na rozmowę na temat kwestii, które mogłyby zbliżyć stanowiska USA i Rosji.

Urzędnicy przekazali, że dało to pewną nadzieję na zorganizowanie kolejnego szczytu Trump - Putin w przyszłości, nawet jeśli spotkanie nie nastąpi tak szybko, jak zasugerował Trump, gdy ogłosił spotkanie w Budapeszcie.

Rubio i Ławrow w tym miesiącu mają być w Malezji na szczycie Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej, jednak na razie nie ma zaplanowanych spotkań ministrów. Źródła przekazały, że Rubio i Ławrow będą nadal współpracować, by opracować plany potencjalnego szczytu Trump - Putin.

