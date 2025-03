Spotkanie delegacji USA i Rosji w Rijadzie

Niezależny portal rosyjski Meduza podał, powołując się na agencje informacyjne RIA Nowosti i TASS, że wspólne oświadczenie Rosji i Stanów Zjednoczonych zostanie opublikowane we wtorek. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami po zakończeniu rozmów delegacji USA i Rosji w poniedziałek miało dojść do ponownych negocjacji strony amerykańskiej i ukraińskiej. Na razie nie jest jasne, kiedy miałoby dojść do tego drugiego spotkania.