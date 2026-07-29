Świat Wyborcy ocenili Trumpa. Takiego wyniku dawno nie było

Donald Trump i Gianni Infantino wybuczani podczas finału mistrzostw świata Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ALLISON ROBBERT / POOL

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Według sondażu opublikowanego w środę przez CNN poparcie dla sposobu sprawowania urzędu przez Donalda Trumpa deklaruje 34 proc. jego uczestników. Jak zauważa stacja, wynik dorównuje najniższemu w jego karierze. Zanotował go kończąc swoją pierwszą kadencję, w styczniu 2021 roku - już po szturmie na Kapitol. Na pytanie "czy aprobujesz sposób, w jaki Donald Trump sprawuje swoją funkcję" 66 proc. odpowiada dziś przecząco, przy czym 50 proc. badanych nie aprobuje go "zdecydowanie", a 16 proc. "umiarkowanie".

Jak Amerykanie oceniają Donalda Trumpa. Sondaż CNN

Pracownia SSRS zapytała, czy jak dotąd prezydent Trump ma właściwe priorytety swojej polityki, czy też nie przykłada należytej wagi do najważniejszych problemów kraju. Tę drugą odpowiedź wybrało aż 73 proc. uczestników sondażu. Jako właściwe priorytety Trumpa oceniło 27 proc. badanych Amerykanów. "Dzieje się to na tle coraz bardziej ponurych opinii na temat wojny w Iranie, stagnacji gospodarczej i powszechnego niezadowolenia ze sposobu, w jaki Trump radzi sobie z tymi wyzwaniami" - zauważa CNN.

Według danych przedstawionych przez stację 65 proc. Amerykanów uważa, że polityka Trumpa pogarsza sytuację ekonomiczną w kraju. Jeszcze więcej - bo 67 proc. badanych jest zdania, że jego decyzje dotyczące działań militarnych w Iranie szkodzą Stanom Zjednoczonym. Co więcej, rośnie liczba Amerykanów, którzy uważają, że prezydent nie ma jasnego planu, by rozwiązać tę sytuację. W marcowym badaniu 33 proc. badanych uważało, że ma taki plan dotyczący Iranu, teraz przekonanych o tym jest już jedynie 26 proc. Do tego 71 proc. sądzi, że prawdopodobnie będzie to długotrwały konflikt.

W sondażu zapytano, czy do Donalda Trumpa pasuje określenie "skuteczny światowy lider". 38 proc. uważa, że tak; przeciwnego zdania jest 62 proc. badanych. Tylko 27 proc uważa, że ich prezydent rozumie codzienne problemy przeciętnych Amerykanów, dwie trzecie (66 proc.) zaś twierdzi, że nie przedkłada dobra kraju nad swoje osobiste zyski.

Sondaż dla CNN został przeprowadzony w dniach 23-27 lipca przez SSRS na próbie 1225 dorosłych Amerykanów.