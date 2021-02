Eksplozje i strzały na ulicach. Wybory opóźnione, wysokie ryzyko buntu wojska

W centrum stolicy Somalii - Mogadiszu - doszło do starć sił porządkowych z przedstawicielami opozycji. Reuters podał, że zamieszkom towarzyszyła wymiana ognia. Do zamieszek doszło na kilka godzin przed planowaną akcją protestu w sprawie opóźnień w organizacji wyborów prezydenckich i parlamentarnych.

Materiały filmowe ze stolicy Somalii potwierdzają, że doszło do licznych wybuchów pocisków i wymiany ognia z użyciem broni automatycznej.

Demonstranci - jak podali obecni na miejscu korespondenci agencji Reutera - zdołali przeciągnąć na swą stronę niektórych żołnierzy i policjantów. "Ryzyko, że w siłach zbrojnych może dojść do podziałów i część żołnierzy wyjdzie z koszar, by włączyć się do walk, jest wysokie" - zaznaczył w komentarzu Reuters.