Podczas kontroli drogowej w nocy z piątku na sobotę na zachodzie Norwegii doszło do śmiertelnego postrzelenia policjanta. Oprócz niego na miejscu zginął również kierujący zatrzymanym pojazdem. To pierwsza od 2010 roku śmierć funkcjonariusza policji na służbie w tym kraju.

Jadący do zgłoszenia policyjny patrol zatrzymał w okolicach Jaeren podejrzany samochód, którym podróżowały dwie osoby. Po chwili doszło do strzelaniny, w wyniku której na miejscu zginął jeden z policjantów i kierujący zatrzymanym samochodem. Drugi z funkcjonariuszy został ranny i przetransportowano go śmigłowcem do szpitala uniwersyteckiego w Stavanger.