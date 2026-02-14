Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Śmierć Nawalnego. Ustalenia pięciu państw

Aleksiej Nawalny
Rocznica śmierci Aleksieja Nawalnego
Źródło: Reuters
Aleksiej Nawalny został otruty w więzieniu - poinformowały ministerstwa spraw zagranicznych pięciu krajów NATO we wspólnym komunikacie. Z ustaleń laboratoryjnych wynika, że do śmierci przyczyniła się toksyna niewystępująca naturalnie w Rosji.

Pięć państw - Wielka Brytania, Szwecja, Francja, Holandia i Niemcy - ustaliło, że rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny został otruty, obwiniając o jego śmierć państwo rosyjskie.

"Badania jednoznacznie potwierdziły"

"Wniosek wysnuto na podstawie analiz próbek Aleksieja Nawalnego przeprowadzonych przez laboratoria krajowe. Analizy te jednoznacznie potwierdziły obecność epibatydyny" - napisała grupa państw.

Epibatydyna to organiczny związek chemiczny, który występuje w jednym z gatunków tropikalnych żab w Ameryce Południowej. Nie występuje ona naturalnie w Rosji.

"Rosyjskie władze twierdziły, że ​​Nawalny zmarł z przyczyn naturalnych. Jednakże, biorąc pod uwagę toksyczność epibatydyny i zgłaszane objawy, zatrucie było wysoce prawdopodobną przyczyną zgonu" - przekazano w komunikacie.

Aresztowanie i śmierć Nawalnego

Aleksiej Nawalny został aresztowany na lotnisku w Moskwie 17 stycznia 2021 roku, gdy wrócił do Rosji z leczenia w Niemczech po próbie otrucia.

W lutym 2021 roku został skazany i osadzony w kolonii karnej, gdzie - jak podała rosyjska służba więzienna - zmarł 16 lutego 2024 roku.

OGLĄDAJ: Wewnętrzni wrogowie Kremla
Dokument

Wewnętrzni wrogowie Kremla

Dokument
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Adrian Wróbel /lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Oleg Nikishin/Epsilon/Getty Images

Udostępnij:
Tagi:
Aleksiej NawalnyRosjaWładimir PutinPolityka zagraniczna Rosji
Czytaj także:
imageTitle
Bardzo dobry start polskiej biathlonistki! Są niespodzianki
RELACJA
Policjant uratował człowieka leżącego w przydrożnym rowie
Leżał w śniegu, w przydrożnym rowie
WARSZAWA
pieniadze podatki kalkulator praca biuro wydatki shutterstock_2722823339
Czas na PIT. Tego boi się większość
BIZNES
Premier Donald Tusk przed Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej
Premier o żołnierzach Armii Krajowej: ich walka miała głęboki i uniwersalny sens
WARSZAWA
Opady śniegu, zima, mróz
Zima nam nie odpuści. Prognoza pogody
METEO
imageTitle
Godzina startu, rywale, tory. Wszystko o medalowej szansie Polaków
EUROSPORT
Zdewastowali pociąg metra na stacji Stokłosy
"Zerwali zabezpieczenia drzwi, pomalowali dwa wagony". Pociąg metra zdewastowany
WARSZAWA
imageTitle
Brazylijczyk pisze historię. Faworyt kończy igrzyska bez złota
EUROSPORT
Żaneta Cwalina-Śliwowska
Posłanka opuszcza Polskę 2050. "Chcę pokazać ułomność"
Patryk Michalski
shutterstock_2470127991
Jak zalogować się do KSeF? Resort wyjaśnia
BIZNES
Czeczewo - śnieg
"Ja mam 185 centymetrów i ta góra śniegu jest mojego wzrostu"
METEO
Wypadek na trasie A2
Wbił się autem w ciężarówkę, wlokła go autostradą dwa kilometry
WARSZAWA
Samochód wjechał pod pociąg
Wjechał na tory wprost pod nadjeżdżający pociąg
Lublin
Grenlandia
Dania ma jasny komunikat dla turystów z USA
BIZNES
Grecja "zamyka 60 meczetów"? Co zapowiedział minister
Grecja "zamyka 60 meczetów"? Co zapowiedział minister
Jakub Zulczyk
imageTitle
Tomasiak rozbudził apetyt. O której dzisiaj kolejny konkurs indywidualny igrzysk?
EUROSPORT
imageTitle
20 lat na podium olimpijskim. "Piękne ukoronowanie kariery"
EUROSPORT
W Łazienkach Królewskich zamieszkał borsuk
Wybrali imię dla Borsuka z Łazienek. Jest długie i zabawne
WARSZAWA
imageTitle
Wywrotki i bieg na jednej narcie. Przedziwne wpadki faworytki
EUROSPORT
Polskie wojsko
"Musimy być gotowi do obrony”. Komisarz UE o miliardach z programu SAFE
Polska
imageTitle
Pierwsza taka Australijka w historii igrzysk. Odkupiła "winy"
EUROSPORT
Policyjne działania w parku w Pasłęku
Atak nożem na nastolatków w parku. Jest akt oskarżenia wobec 17-latka
Olsztyn
pieniądze kasa pln portfel shutterstock_2684073217
Polacy w obliczu kryzysu. Niepokojące wyniki badania
BIZNES
imageTitle
Polski medalista: boję się, żeby moja rodzina nie miała problemów
EUROSPORT
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przemawia podczas 62. Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa
"Do nowych uderzeń może dojść w najbliższych dniach". Apel w Monachium
Świat
Do prokuratury doprowadzono 31-latkę
Wstrząsający obraz przemocy wobec ośmiolatka. Rodzice zastępczy aresztowani
Łódź
Michaił Szajdorow z Kazachstanu
Wspaniałe występy, wzruszenia i niespodzianki. Zobacz złota z piątku
EUROSPORT
Mróz nocą
-22 stopnie i szereg innych zagrożeń ze strony pogody
METEO
imageTitle
Kubacki nie zamierza składać broni. "Mam zapał"
EUROSPORT
Znacząco przekroczyła prędkość
200 kilometrów na godzinę na liczniku. Bo śpieszyła się "na paznokcie"
Lublin

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica