Śmierć Nawalnego. Ustalenia pięciu państw

Pięć państw - Wielka Brytania, Szwecja, Francja, Holandia i Niemcy - ustaliło, że rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny został otruty, obwiniając o jego śmierć państwo rosyjskie.

"Badania jednoznacznie potwierdziły"

"Wniosek wysnuto na podstawie analiz próbek Aleksieja Nawalnego przeprowadzonych przez laboratoria krajowe. Analizy te jednoznacznie potwierdziły obecność epibatydyny" - napisała grupa państw.

Epibatydyna to organiczny związek chemiczny, który występuje w jednym z gatunków tropikalnych żab w Ameryce Południowej. Nie występuje ona naturalnie w Rosji.

The UK, Sweden, France, Germany and The Netherlands are confident that Alexei Navalny was poisoned with a lethal toxin.



We and our partners will make use of all policy levers at our disposal to continue to hold Russia to account. pic.twitter.com/amXI9bx9cp — Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) February 14, 2026 Rozwiń

"Rosyjskie władze twierdziły, że ​​Nawalny zmarł z przyczyn naturalnych. Jednakże, biorąc pod uwagę toksyczność epibatydyny i zgłaszane objawy, zatrucie było wysoce prawdopodobną przyczyną zgonu" - przekazano w komunikacie.

Aresztowanie i śmierć Nawalnego

Aleksiej Nawalny został aresztowany na lotnisku w Moskwie 17 stycznia 2021 roku, gdy wrócił do Rosji z leczenia w Niemczech po próbie otrucia.

W lutym 2021 roku został skazany i osadzony w kolonii karnej, gdzie - jak podała rosyjska służba więzienna - zmarł 16 lutego 2024 roku.

