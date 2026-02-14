Śmierć Nawalnego. Ustalenia pięciu państw

Pięć państw - Wielka Brytania, Szwecja, Francja, Holandia i Niemcy - ustaliło, że rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny został otruty, obwiniając o jego śmierć państwo rosyjskie.
"Badania jednoznacznie potwierdziły"
"Wniosek wysnuto na podstawie analiz próbek Aleksieja Nawalnego przeprowadzonych przez laboratoria krajowe. Analizy te jednoznacznie potwierdziły obecność epibatydyny" - napisała grupa państw.
Epibatydyna to organiczny związek chemiczny, który występuje w jednym z gatunków tropikalnych żab w Ameryce Południowej. Nie występuje ona naturalnie w Rosji.
"Rosyjskie władze twierdziły, że Nawalny zmarł z przyczyn naturalnych. Jednakże, biorąc pod uwagę toksyczność epibatydyny i zgłaszane objawy, zatrucie było wysoce prawdopodobną przyczyną zgonu" - przekazano w komunikacie.
Aresztowanie i śmierć Nawalnego
Aleksiej Nawalny został aresztowany na lotnisku w Moskwie 17 stycznia 2021 roku, gdy wrócił do Rosji z leczenia w Niemczech po próbie otrucia.
W lutym 2021 roku został skazany i osadzony w kolonii karnej, gdzie - jak podała rosyjska służba więzienna - zmarł 16 lutego 2024 roku.
Opracował Adrian Wróbel /lulu
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Oleg Nikishin/Epsilon/Getty Images