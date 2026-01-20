Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Jestem skazany na śmierć". Alain Orsoni zginął nad grobem matki

GettyImages-159328264
Francuska policja (nagranie ilustracyjne)
Źródło: Reuters Archive
Alain Orsoni, były prezes klubu piłkarskiego AC Ajaccio i ważna postać korsykańskiego ruchu nacjonalistycznego, "zginął tak, jakby jego śmierć była częścią scenariusza filmowego". Nazywany był "ojcem chrzestnym". Jego zabójstwo wywołało szok na wyspie, a eksperci ostrzegają: ta śmierć pociągnie za sobą następne.

Alain Orsoni zginął 12 stycznia. Były prezes klubu piłkarskiego AC Ajaccio i korsykański działacz nacjonalistyczny został śmiertelnie postrzelony podczas pogrzebu swojej matki, gdy stał nad jej grobem. Do zabójstwa doszło w rodzinnej wiosce Orsoniego "tak, jakby jego śmierć była częścią scenariusza filmu", opisuje to zdarzenie Radio France. - Mafia we Francji nie istnieje, ale zabija - ironizował Fabrice Rizzoli, politolog specjalizujący się w tematyce mafii, z którego cytat przytacza francuska telewizja BFMTV.

Jak zauważa BBC, Korsykanie przyzwyczaili się do zemsty i strzelanin w półświatku, ale nawet tutaj sposób, w jaki zginął Orsoni, wstrząsnął mieszkańcami wyspy. - Cmentarz na Korsyce jest święty, tak jak kościół. Nigdy nie byłam świadkiem morderstwa kogoś, kto odprowadzał swoją matkę do miejsca wiecznego spoczynku - powiedziała w wywiadzie dla korsykańskiego radia przyjaciółka zmarłego, Jo Peraldi.

Orsoni, który wprowadził klub piłkarski AC Ajaccio do pierwszej ligi francuskiej, "zginął jak ojciec chrzestny" mafii, której istnieniu zawsze zaprzeczał. Według doniesień, na które powołuje się BFMTV, na Korsyce istnieje 25 klanów przestępczych, które przeprowadzają porachunki między sobą i "jeśli trzeba kogoś zabić, to się go zabija". Jego wrogowie, jak podkreślają francuskie media, czekali na okazję. "Jego życie i śmierć to legenda, taka, jaką może stworzyć tylko Korsyka", ocenia "Le Parisien". "Legenda łez i krwi".

Alain Orsoni
Alain Orsoni
Źródło: Xavier Laine / Contributor/Getty Images

Kim był Alain Orsoni

Pochodził z małej wioski Vero na Korsyce. Gdy wyjechał na studia do Paryża, działał w skrajnie prawicowej grupie studenckiej, a po powrocie na wyspę stał się zagorzałym nacjonalistą. Chciał, by Francja przyznała wyspie większą autonomię. W 1976 roku założył FLNC, Korsykański Front Wyzwolenia Narodowego. Wraz z bratem, Guyem, przeprowadził kilka akcji wymierzonych w ratusz i sąd. Już w młodości trafił za kraty oskarżony o zamachy bombowe. Łącznie spędził w więzieniu 15 lat.

Stał się niezwykle popularny. Gdy media pisały o jego działalności, pojawiały się także komentarze dotyczące jego wyglądu - podkreślano, że przypominał aktora i piosenkarza Yvesa Montanda. Zyskał przydomek "Piękny Alain".

Alain Orsoni w młodości.
Alain Orsoni w młodości.
Źródło: Jean Pierre REY/Gamma-Rapho via Getty Images

Przełomem w jego biografii okazał się 1983 rok - jego brat został porwany, nigdy nie odnaleziono ciała. Zanim aresztowani pod zarzutem zabójstwa mężczyźni stanęli przed sądem, zginęli w więzieniu z rąk uzbrojonych członków FLNC, którzy przeprowadzili o świcie atak na budynek.

Gdy Alain Orsoni doczekał się syna, dał mu imię po zaginionym bracie. Założył Ruch na rzecz Samostanowienia (MPA), opuszczając tym samym szeregi utworzonej przez siebie grupy. W latach 90. opuścił także Korsykę i udał się, jak piszą francuskie media, "na wygnanie" do Ameryki Południowej, później do USA. Był właścicielem kasyn, salonów gier, pizzerii.

Na Korsykę jednak po latach powrócił - stało się to po śmierci przyjaciela w 2008 roku, przejął wówczas klub piłkarski AC Ajaccio. Ten, pod jego wodzą, trafił do francuskiej Ligue 1. Lecz jak komentuje "Le Parisien", po jego powrocie "zaczęły się sypać kule", a policja nie miała wątpliwości, że ma to związek z porachunkami między klanem Orsonich a Petit Bar - innym dużym, korsykańskim gangiem. Wtedy już Orsoni obawiał się o swoje bezpieczeństwo - nosił kamizelkę kuloodporną i jeździł opancerzonym samochodem. W tym samym roku uniknął zasadzki na swoje życie, przygotowanej przed stadionem.

Były prezes klubu zastrzelony podczas pogrzebu swojej matki
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Były prezes klubu zastrzelony podczas pogrzebu swojej matki

EUROSPORT

"Le Parisien"": niekończące się zemsty naznaczyły jego życie

Za sprawą awansu drużyny Alain Orsoni zaczął obracać się w kręgach ważnych osobistości, w tym prezydenta Francji Nicolasa Sarkozy'ego. Przyjął styl życia bossa mafii, jak pisze o nim "Le Parisen", i większość czasu spędzał w pilnie strzeżonej willi. BBC pisze, że zamiast siedzieć w okazałym biurze z dużymi oknami z widokiem na piękną zatokę Ajaccio, pracował w pozbawionym okien, betonowym bunkrze w głębi budynku. W swoich wspomnieniach w 2011 roku, które przywołuje Radio France, Orsoni stwierdził: "Jestem skazany na śmierć".

71-latek, jak podkreśla "The Time", był postacią wyjątkową, ale "wiedział, że w ostatnich latach życia stanie się celem". Coraz więcej przyjaciół i bliskich z jego otoczenia zaczęło umierać. Jeden z nich zginął na stacji benzynowej, inny pod domem kochanki. "Kule, które zmiotły jego bliskich, zdawały się go omijać", jednak "dopadły go, gdy powrócił, by pożegnać matkę. Nie umknął przeznaczeniu, którego się obawiał" - pisze magazyn.

Pogrzeb Alaina Orsoniego odbył się 17 stycznia
Pogrzeb Alaina Orsoniego odbył się 17 stycznia
Źródło: PASCAL POCHARD-CASABIANCA/AFP/East News

Pogrzeb Alaina Orsoniego odbył się w sobotę 17 stycznia. Na uroczystości nie był obecny jego syn, Guy, który odsiaduje wyrok 13 lat więzienia za handel narkotykami i usiłowanie zabójstwa. Prokuratorzy ds. przestępczości zorganizowanej prowadzą śledztwo dotyczące śmierci Orsoniego i - jak wskazuje "Le Parisien" - służby mają wiele tropów. Na razie jednak "ta egzekucja jest zagadką". Przez całe życie, jak podsumowuje dziennik, Orsoni pielęgnował przyjaźnie, ale "narobił sobie także wielu wrogów".

Jak zauważa BBC, tylko w ciągu ostatnich trzech lat na Korsyce, 350-tysięcznej wyspie, zostało zamordowanych 35 osób, co plasuje ją wśród krajów o najwyższym wskaźniku zabójstw. Ofiarami przemocy stali się m.in. rolnicy, urzędnicy, prawnik, lokalni przedsiębiorcy, a nawet prezes izby handlowej. Ta śmierć pociągnie za sobą następne - ostrzegają eksperci.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Ewa Żebrowska, sz, pk //az

Źródło: BFMTV, Le Parisien, Le Monde, BBC, Radio France,

Źródło zdjęcia głównego: Xavier Laine / Contributor/Getty Images

Udostępnij:
TAGI:
KorsykaFrancjaZabójstwoMorderstwo
Czytaj także:
"Zamarzli, bo bali się mandatu za ogrzewanie"? Jak śmierć wykorzystali do fejka
FAŁSZ"Zamarzli, bo bali się mandatu za ogrzewanie"? Nawet śmierci użyli do fejka
Michał Istel
Wołodymyr Zełenski
Zełenski nie wyklucza przyjazdu do Davos. Stawia warunek
Świat
Siarczysty mróz na początku lutego nad Rosją
Czy coś przyhamuje nieludzki mróz?
Arleta Unton-Pyziołek
imageTitle
21-latek bez tytułu. Oto następny rywal Hurkacza
EUROSPORT
Kim Dzong Un defilada
Bez zapowiedzi. Ostentacyjne usunięcie przez Kim Dzong Una
BIZNES
Mróz
Kolejne regiony z ostrzeżeniami IMGW
METEO
szpital wadowice porodowka
Trudna sytuacja porodówki w Wadowicach. Reaguje starosta
Kraków
Wcześniak hospitalizowany z powodu zakażenia RSV
RSV groźny dla najmłodszych i najstarszych, grypa dla wszystkich. Jak się chronić?
Piotr Wójcik
Linda Klimovicova w II rundzie Australian Open
Wybrała Polskę. Czesi zaczęli działać
Rafał Kazimierczak
Chciał zainwestować w akcję, trafił na oszusta
Podał "doradcy" hasło i login do konta bankowego. Stracił oszczędności życia
Kujawsko-Pomorskie
collegium humanum
Proces w sprawie Collegium Humanum przeniesiony do Warszawy
WARSZAWA
Zamknięta plaża North Steyne Beach
Kolejny atak rekina, władze zamknęły plaże
METEO
imageTitle
"Ta dziewczynka jeszcze nie wiedziała". Urocze nagranie polskiej olimpijki
EUROSPORT
shutterstock_2507781763
Orlen: odkryto nowe złoże gazu ziemnego
BIZNES
Tył maszyny drążącej TBM "Katarzyna"
Pat przy realizacji jednej z największych inwestycji trwających obecnie w Polsce
Łódź
imageTitle
Sinner z błyskawicznym awansem. Pocieszał załamanego rywala
EUROSPORT
Wypadek na przejeździe kolejowym pod Wieluniem
Wjechała na tory. Zderzyła się z pojazdem technicznym
Łódź
Donald Trump
Trump pokazał SMS-y od Ruttego i Macrona. Piszą o Grenlandii
Świat
shutterstock_2156725749
Zlikwidowano ponad 100 tysięcy etatów. "Skala cięć przewyższa nawet najtrudniejsze momenty pandemii"
BIZNES
Samochód wypadł z wału i zatrzymał się na zamarzniętym kanale
Samochód wypadł z drogi i zatrzymał się na zamarzniętym kanale
Olsztyn
imageTitle
Hurkacz surowy dla siebie po awansie
EUROSPORT
Karambol na ponad 100 pojazdów w Michigan
Karambol na ponad 100 pojazdów. Wszystko przez efekt jeziora
METEO
imageTitle
8:0. Wynik, jakiego polski tenis dotąd nie widział
EUROSPORT
imageTitle
Zszokowała Melbourne przed meczem
EUROSPORT
Kobieta była uwięziona w windzie przez 16 godzin
Kobieta była zamknięta w windzie 16 godzin. Nie mogła wezwać pomocy
Łódź
shutterstock_610066631
Wielkie linie wprowadziły zmiany. Nowy zakaz na pokładzie
BIZNES
Krowa Veronika
Zaskakujące, co krowa Veronika robi z kijem. Naukowcy nie wierzyli własnym oczom
Maciej Wacławik
29-latek został zatrzymany
Sądził, że chroni swoje pieniądze i bierze udział policyjnej akcji
WARSZAWA
imageTitle
Linette wciąż niepokonana. Awansowała też w deblu
EUROSPORT
Mężczyzna zmarł na przystanku w Gdyni
Mężczyzna upadł na przystanku i "łapał powietrze". Nie udało się go uratować
Trójmiasto

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica