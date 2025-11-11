Logo strona główna
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Świat

Nowe władze chciały karać za przekazanie Ukrainie uzbrojenia. Śledztwo umorzone

Słowacja przekazała Ukrainie myśliwce MiG-29
MiG-29 w serwisie
Śledztwo w sprawie przekazania Ukrainie przez słowacki rząd myśliwców MiG-29 i systemu przeciwlotniczego Kub zostało umorzone - przekazała słowacka policja. Pod nadzorem europejskiego prokuratora nadal prowadzone jest śledztwo w sprawie przekazania Ukrainie amunicji.

Politycy koalicji, którzy objęli władzę na Słowacji jesienią 2023 roku chcieli rozliczenia poprzedniego rządu za przekazanie Ukrainie myśliwców MiG-29 i systemu przeciwlotniczego Kub.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Niespodziewany ruch słowackiego rządu. Chodzi o Ukrainę

O niekonstytucyjności decyzji całego rządu Eduarda Hegera oraz ministra Nad’a mówili, będąc jeszcze w opozycji. Po powołaniu zespołu śledczego minister spraw wewnętrznych Matusz Szutaj Esztok stwierdził, że należy podnieść kary za – jak to określał – rozbrojenie słowackiej armii.

Słowacja przekazała Ukrainie myśliwce MiG-29
Słowacja przekazała Ukrainie myśliwce MiG-29
Krytykowano nie tylko przekazanie samolotów oraz elementu obrony przeciwlotniczej Kub, ale także oddanie Ukrainie systemu S-300.

Minister obrony może zaskarżyć decyzję prokuratury

Według prokuratury nie udało się udowodnić, że przekazanie sprzętu wojskowego Ukrainie spowodowało szkodę dla Słowacji, nie stwierdzono również popełnienia przestępstwa przez członków poprzedniego rządu.

Decyzja prokuratury może być zaskarżona i najprawdopodobniej obecny minister obrony Robert Kaliniak skorzysta z tego prawa.

Robert Fico spotkał się w Moskwie z Władimirem Putinem
Robert Fico "po długiej rozmowie" z Putinem na Kremlu
Robert Fico
Fico grozi zablokowaniem szczytu w sprawie pomocy dla Ukrainy. I stawia żądania
Robert Fico i Władimir Putin w Moskwie, 9 maja 2025 r.
Słowacki premier krytykuje Ukrainę. Ostra wymiana zdań

Portal Aktuality.sk napisał w poniedziałek, że pod nadzorem europejskiego prokuratora nadal prowadzone jest śledztwo w sprawie przekazania Ukrainie amunicji. Słowacki Najwyższy Urząd Kontroli stwierdził w zeszłym roku, że przekazaniu materiałów wojskowych Ukrainie wiązało się z uchybieniami proceduralnymi i administracyjnymi.

Od objęcia rządów w 2023 roku gabinet Roberta Ficy sprzeciwia się udzielaniu pomocy wojskowej finansowanej z budżetu państwa, ale jednocześnie popiera dostawy materiałów wojskowych lub techniki wojskowej na zasadach komercyjnych.

Autorka/Autor: asty/ft

SłowacjaUkrainaWojna w Ukrainie
