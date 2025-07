Słowacki premier zmienił zdanie. Unia powiedziała "tak" nowym sankcjom

Premier Słowacji Robert Fico w Moskwie Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: 18. pakiet sankcyjny ma objąć firmy powiązane z gazociągiem Nord Stream, kolejne rosyjskie banki, kolejne statki z tzw. floty cieni, a także wprowadzić zakaz eksportu produktów krytycznych dla rozwoju rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego. Pakiet przewiduje także nowy pułap cenowy na rosyjską ropę.

Słowacja blokowała dotąd przyjęcie pakietu w związku z inicjatywą Komisji Europejskiej odejścia od importu rosyjskiego gaz.

Premier Słowacji Robert Fico zapowiedział, że nie będzie już blokował nowych sankcji. - Unia jest organizacją międzynarodową, którą uważamy za naszą przestrzeń życiową - stwierdził Fico.

O przyjęciu 18. pakietu sankcji wobec Rosji dziennikarzy poinformowała szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Przyjęcie go wymagało jednomyślności wszystkich 27 państw członkowskich Unii Europejskiej.

Wcześniej słowacki premier Robert Fico zapowiedział, że Bratysława nie będzie dłużej blokowała pakietu. Fico przypomniał ludową mądrość: "kto chce żyć z wilkami, musi razem z nimi wyć".

- Unia jest organizacją międzynarodową, którą uważamy za naszą przestrzeń życiową. Dlatego wydaję polecenie naszym przedstawicielom w Unii Europejskiej, aby jutro (w piątek) zatwierdzili 18. pakiet sankcji - powiedział Fico. Jego zdaniem dalsze odrzucanie pakietu zaszkodziłoby interesom Słowacji.

Co zawiera pakiet?

Nowy unijny pakiet sankcyjny wobec Rosji ma objąć firmy powiązane z gazociągiem Nord Stream, kolejne rosyjskie banki, kolejne statki z tzw. floty cieni, a także wprowadzić zakaz eksportu produktów krytycznych dla rozwoju rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego. Pakiet przewiduje także nowy pułap cenowy na rosyjską ropę.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że w dokumencie zaproponowano ustalenie płynnego limitu ceny na ropę z Rosji na poziomie 15 proc. poniżej średniej ceny rynkowej surowca z poprzednich trzech miesięcy.

Władimir Putin Źródło: SPUTNIK POOL

Dotąd blokowali sankcje

Słowacja blokowała dotąd przyjęcie najnowszego pakietu sankcji w związku z inicjatywą Komisji Europejskiej odejścia od importu rosyjskiego gazu do końca 2027 r. Rząd Ficy odrzuca plan KE, nazywając go ideologicznym oraz wynikającym z uprzedzeń wobec Rosji.

Spór z Komisją w tej sprawie oraz jednoczesne blokowanie 18. pakietu nazwał pierwszym etapem "suwerennej walki o interesy narodowe". Fico zapowiedział rozpoczęcie drugiego etapu, jak to określił, walki z Brukselą o rosyjski gaz. Stwierdził, że istnieje zespół, który ma pracować nad zaproponowanymi przez KE w tym tygodniu gwarancjami. Zapowiedział, że jeżeli nie dojdzie do ich realizacji, to może zawetować kolejny, już przygotowywany pakiet sankcji.

Robert Fico Źródło: JEON HEON-KYUN/PAP

- Przypominam, że oderwani od rzeczywistości urzędnicy brukselscy już gorliwie pracują nad kolejnym zbędnym, tym razem już 19. pakietem, który wprawdzie nie zmieni stanowiska Rosji, ale wymaga jednomyślności, a więc także głosu Słowacji - stwierdził Fico w nagraniu.