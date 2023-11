Prezydent Słowacji wezwała rodaków, aby nie wyjeżdżali z kraju

W rocznicę początku "aksamitnej rewolucji", która w 1989 roku w ówczesnej Czechosłowacji oznaczała początek upadku władzy komunistów, prezydent Słowacji Zuzana Czaputova wezwała rodaków, aby nie wyjeżdżali z kraju. Podkreśliła, że Słowacja nie należy do kogoś, ale jest domem wszystkich.

Czaputova powiedziała, że ma świadomość, iż wielu przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego jest obrażanych, co prowadzi ich do myśli o emigracji. Podkreśliła jednak, że Słowacja nie należy do kogoś, ale jest domem wszystkich. Rano, składając kwiaty przy Dunaju przy pomniku Wolności, nazywanym pomnikiem ofiar Żelaznej Kurtyny, podkreśliła, że demokracja nie jest doskonała, ale pozwala na wolne wybory oraz na wolność wypowiedzi.