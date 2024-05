Funkcjonariusze zatrzymali sprawcę zamachu na premiera Słowacji Roberta Ficę. Słowackie media ustaliły, że sprawcą ataku może być 71-letni Juraj C. - pisarz i poeta, członek Stowarzyszenia Pisarzy Słowackich. - Nie mam pojęcia, co ojciec miał na myśli, co zaplanował i dlaczego tak się stało - powiedział syn sprawcy, z którym skontaktował się słowacki portal aktuality.sk.

W środę premier Słowacji Robert Fico został postrzelony po spotkaniu słowackiego rządu w miejscowości Handlova. Według oficjalnych informacji słowackiej administracji Fico został wielokrotnie postrzelony. Portal Aktuality.sk podaje, że trzykrotnie, w tym w brzuch. Słowacki rząd w oświadczeniu przesłanym Reutersowi zaznaczył, że Fico jest "w stanie zagrażającym życiu". Potwierdzono też, że został przetransportowany helikopterem do szpitala w Bańskiej Bystrzycy. Tam późnym popołudniem zaczęła się operacja.

Jak podaje słowacki portal Plus 7 Dni, cytując doniesienia TV Joj, sprawcą postrzelenia był 71-letni mężczyzna ze słowackiego miasta Levice. Nieoficjalne informacje portalu wskazują zaś, że strzelcem mógł być Juraj C. - urodzony w 1953 roku pisarz i poeta, jeden z założycieli klubu literackiego DÚHA w 2005 roku. Od 2015 roku Juraj C. ma być członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Słowackich.

Słowacki portal Pravda informuje, że sprawca zamachu był w tłumie ludzi i krzyknął do premiera Fico, by podszedł do barierki: "Robo, chodź tutaj". Wtedy miały paść strzały.

Inny słowacki portal topky.sk opisał relacje świadków z których wynika, że po zatrzymaniu strzelec miał wyglądać na zdezorientowanego. Według ustaleń portalu, Juraj C. pracował w prywatnej firmie ochroniarskiej i tam mógł legalnie nabyć broń.

Policjanci zatrzymali sprawcę postrzelenia premiera Słowacji Reuters

W Internecie pojawiły się relacje świadków mówiących, że napastnik najpierw nakrzyczał na Roberta Fico, który następnie podszedł do niego, aby uścisnąć mu dłoń. To wtedy padły strzały. Ochrona spacyfikowała mężczyznę, potem zajęła się nim policja. Obecnie przebywa on w areszcie, sprawą zajęła się Krajowa Agencja Kryminalna.

Syn zamachowca: nie mam pojęcia, co ojciec zaplanował

Portal Aktuality.sk skontaktował się z synem podejrzanego o strzelaninę. Mężczyzna ma być zszokowany zaistniałą sytuacją. Potwierdził, że ojciec legalnie posiadał broń.

- Nie mam pojęcia, co ojciec miał na myśli, co zaplanował i dlaczego tak się stało - powiedział. Zapytany, czy jego ojciec miał negatywny stosunek do premiera, rozmówca Aktuality.sk mówił: "Powiem tak - nie głosował na niego. To wszystko, co mogę na ten temat powiedzieć".

Mężczyzna zaprzeczył, by jego ojciec kiedykolwiek otwarcie wspomniał o ataku lub zabiciu polityka. Zaprzeczył także, że 71-letni mężczyzna był pacjentem placówki psychiatrycznej. - Być może nastąpiło jakieś zwarcie, nie wiem. Jest bardzo stanowczy, ale nie potrzebuje pomocy psychiatry - zapewniał syn strzelca.

Autorka/Autor:ek//mrz, adso

Źródło: Plus 7 Dni, topky.sk aktuality.sk