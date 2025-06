Musk, Trump i lot Polaka w kosmos. Czyja jest kapsuła, czyja jest stacja

Spór Muska z Trumpem. Czy misja kosmiczna z udziałem Polaka jest zagrożona Źródło: TVN24

Do burzliwej wymiany zdań na linii Trump-Musk doszło w mediach społecznościowych w czwartek. Założyciel SpaceX zapowiedział, że jego firma "rozpocznie wycofywanie ze służby" kapsuły Dragon, która "zabierała do tej pory amerykańskich astronautów na Międzynarodową Stację Kosmiczną" - przypomniał reporter TVN24 BiS Hubert Kijek w czwartek wieczorem. To właśnie na jej pokładzie ma polecieć w kosmos Sławosz Uznański-Wiśniewski.

Pojawiły się pytania, czy misja z udziałem Polaka jest zagrożona z powodu sporu Donalda Trumpa z Elonem Muskiem. Aktualnie nie ma żadnych informacji wskazujących, by tak było. Jak informował czekający już na Florydzie na start misji Hubert Kijek, według jego wiedzy wszystko powinno odbyć się zgodnie z planem. - Musimy pamiętać o tym, że misja Sławosza jest organizowana przez prywatną firmę Axiom Space. Nie organizuje jej de facto NASA, czyli amerykańska agencja kosmiczna, tylko prywatne przedsiębiorstwo, które wykupuje miejsca w tej kapsule. NASA w tym porozumieniu zarządza międzynarodową stacją kosmiczną - wyjaśnia reporter TVN24 BiS.

Musk deklaruje, że nie wycofa kapsuły Dragon

"Bloomberg" ocenia, że "nie wiadomo, na ile poważna była początkowa groźba Muska", by wycofać kapsuły Dragon z użytku. Kosmiczny biznes Muska "odgrywa kluczową rolę w programie kosmicznym rządu USA", a Dragon "jest jedynym amerykańskim statkiem kosmicznym zdolnym do wysyłania astronautów na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS)" - podała agencja Reutera. Przy projekcie ISS współpracuje pięć głównych agencji kosmicznych, w tym amerykańska NASA, Roskosmos (Rosja), ESA (Europa), JAXA (Japonia) i CSA (Kanada).

W nocy z czwartku na piątek polskiego czasu Musk wycofał swoją groźbę. Gdy anonimowy użytkownik platformy X, ubolewając nad jego publiczną kłótnią z prezydentem USA doradzał obu "otrzeźwienie i wykonanie kroku w tył na kilka dni", Musk ocenił, że jest to "dobra rada". "Ok, nie wycofamy z użytku Dragona" - napisał.

Wcześniej Donald Trump zagroził odebraniem cennych kontraktów rządowych i dotacji prowadzonym przez miliardera firmom. Portal NPR wskazał jednak, że groźba odcięcia dotacji została przyjęta "z pewnym sceptycyzmem". Powód? "Musk ma głębokie powiązania z amerykańskim programem kosmicznym i służbami wywiadowczymi. Jego firmy są nierozerwalnie związane z rządem federalnym, szczególnie SpaceX, która odgrywa kluczową rolę w amerykańskim programie kosmicznym" - wyjaśniono.

Firma Muska i jej "kluczowa rola" w kosmosie

Dan Grazier ze Stimson Center, think tanku, który zajmuje się bezpieczeństwem narodowym, w rozmowie z NPR ocenił, że pomimo konfliktu Trumpa i Muska "trudno sobie wyobrazić, aby rząd w najbliższym czasie anulował kontrakty SpaceX". - Minie trochę czasu, zanim którykolwiek z konkurentów firmy (SpaceX- red.) będzie w stanie przejąć jej rolę, więc wygląda na to, że prezydent i potentat technologiczny będą musieli znaleźć sposób, aby się dogadać - stwierdził ekspert.

Ale misje kosmiczne to nie wszystko. SpaceX konstruuje również setki satelitów szpiegowskich dla Pentagonu, o czym w marcu informowała agencja Reutera. "Zarzucenie tych prac mogłoby mieć wpływ na bezpieczeństwo narodowe i wywołać negatywną reakcję ze strony służb wywiadowczych" - czytamy w portalu publicznego amerykańskiego nadawcy. Co więcej, sieć satelitów Starlink firmy SpaceX odgrywa ważną rolę w wartej wiele miliardów dolarów inicjatywie mającej na celu rozszerzenie dostępu do Internetu w słabo rozwiniętych częściach USA.