Oto dowódczyni misji Axiom 4. Kim jest Peggy Whitson?

Start misji Ax-4 Źródło: SpaceX

Peggy Whitson to doświadczona astronautka, biochemiczka, pierwsza kobieta, która dowodziła Międzynarodową Stacją Kosmiczną (ISS). Jest rekordzistką wśród kobiet, jeśli chodzi o najdłuższy pobyt w kosmosie (do tej pory aż 665 dni), a także pod względem długości odbytych spacerów kosmicznych, które łącznie trwały ponad 60 godzin. Misja Axiom 4 to jej czwarty lot w kosmos. Wcześniej dowodziła już dwóm ekspedycjom na ISS, ma też za sobą ponad 38 lat pracy dla NASA.

Misja Axiom Mission 4 - start na Międzynarodową Stację Kosmiczną z Florydy Źródło: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Whitson wielokrotnie podkreślała, że uwielbia to, czym się zajmuje. - Kocham pracę tam, w górze. To jeden z najlepszych zawodów, jakie kiedykolwiek miałam - mówiła po powrocie z misji w 2017 roku. Pracowała też przy eksperymentach z medycyny kosmicznej, w kosmosie prowadziła badania w zakresie nauk biologicznych i mikrograwitacji.

Peggy Whitson - jak została astronautką?

Urodziła się 9 lutego 1960 roku w Mount Ayr, w stanie Iowa. Dorastała na farmie, a decyzję o swojej przyszłości podjęła już jako dziecko, po zobaczeniu w telewizji lądowania na Księżycu.

Karierę jako astronautka rozpoczęła w 1996 roku, kiedy to podczas naboru została przyjęta do grupy astronautów NASA. W 2002 roku po raz pierwszy poleciała w kosmos - od czerwca do grudnia przebywała na stacji ISS przez 184 dni.

Swój drugi lot kosmiczny odbyła w 2007 roku podczas misji trwającej 191 dni, pełniła wówczas funkcję inżyniera pokładowego i dowódczyni 16. ekspedycji na ISS. Trzecia, najdłuższa misja, bo trwająca aż 289 dni, odbyła się w 2016 roku. Tym razem Whitson również była dowódczynią.

Peggy Whitson Źródło: NASA

Chociaż Peggy Whitson ma na koncie wiele rekordów, zaznacza, że ważne są dla niej badania. - Nie jestem tu dla rekordu. Jestem tu dla rozwoju nauki - podkreślała w rozmowie z ABC News o swojej trzeciej misji.

Axiom 4, która wystartowała 25 czerwca, potrwa od dwóch do trzech tygodni. - Dokonania całego pokolenia odkrywców to coś, co zabieramy ze sobą. Dziękujemy Space X za to, że daliście nam skrzydła, na których możemy polecieć i wrócić bezpiecznie do domu - mówiła Whitson tuż przed startem.

Misja Axiom Mission 4 - start na Międzynarodową Stację Kosmiczną z Florydy Źródło: Axiom Space

Czym jest misja Axiom 4

Misja Axiom 4 to czwarta komercyjna załogowa wyprawa realizowana przez amerykańską firmę Axiom Space. Udział w niej Polaka Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego to rezultat umowy podpisanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Europejską Agencję Kosmiczną na przygotowanie i przeprowadzenie polskiej misji technologiczno-naukowej IGNIS na ISS. W przygotowaniach brała udział także Polska Agencja Kosmiczna (POLSA). Na ISS zabrano 13 eksperymentów i technologii polskich naukowców i firm.